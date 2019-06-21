Обсуждены вопросы организации перевозки гостей VII Спортивных игр народов Якутии

Состоялась рабочая встреча Заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутии) Ольги Балабкиной с руководством автовокзала города Якутск.

На встрече обсуждены вопросы организации перевозки гостей VII Спортивных игр народов Республики Саха (Якутия), которые пройдут с 3 по 8 июля 2019 года в селе Амга Амгинского улуса.

Ольга Балабкина рекомендовала руководству автовокзала взять под личный контроль перевозку пассажиров с соблюдением всех правил безопасности организационной перевозки, а также поручила организовать удобную стыковку наземного и речного транспорта.

Особое внимание обращено на легальность деятельности перевозчиков, согласованию маршрута перевозки с органами власти. Также обсуждены вопросы наличия мест организованной стоянки автобусов и соблюдения условий предрейсового технического и медицинского осмотров.