Обсуждены вопросы реализации Российско-Китайского трансграничного сотрудничества

11 марта состоялась рабочая конференция по реализации проекта «Российско-Китайский трансграничный кластер «Хэйхэ – Благовещенск» в режиме ВКС с участием Народного Правительства г. Хэйхэ провинции Хэйлунцзян КНР, Республики Саха (Якутия) и Амурской области, сообщает пресс-служба Постоянного представительства Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу.

С докладами выступили заместитель мэра г. Хэйхэ по общим административным вопросам г-н Ван Синчжу, Постпред Якутии по ДФО Георгий Никонов, заместитель мэра г. Благовещенска Максим Ноженкин и директор Агентства по привлечению инвестиций Амурской области Павел Пузанов.

Также на совещании со стороны Якутии приняли участие побратимы г. Хэйхэ: представители Оймяконского, Мегино-Кангаласского, Нерюнгринского районов и Администрации г. Якутска.

Г-н Ван Синчжу предложил поддерживать продвижение международного сотрудничества несмотря на закрытые границы, вести подготовительную работу для реализации инвестиционных проектов.

Постпред Якутии по ДФО поблагодарил руководство г. Хэйхэ за оказанную гуманитарную помощь во время пандемии коронавирусной инфекции.

Георгий Никонов призвал обратить внимание на развитие контактов муниципального уровня в сфере малого и среднего бизнеса. Выделил необходимость не только заключать и реализовать прямые договоры на поставку продовольствия, товаров народного потребления, но и создавать совместные проекты, взаимно развивать внешнеэкономическое и инвестиционное сотрудничество на уровне побратимских связей.

Максим Ноженкин и Павел Пузанов презентовали готовые к реализации инвестиционные проекты Амурской области, такие как: международная канатная дорога через реку Амур, строительство международного терминала аэропорта в г. Благовещенске, реконструкция гостиницы «Зея», и др.

Отрадно, что Народное Правительство г. Хэйхэ уделяет особое внимание развитию побратимских отношений с органами местного самоуправления республики. Пандемия внесла свои коррективы, но международное сотрудничество продолжается.