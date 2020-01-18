Обсуждены вопросы реализации проекта по строительству Ленского моста

Текущий статус и дальнейшие шаги по реализации проекта по строительству мостового перехода через реку Лена обсудили 18 января на совещании у Главы Якутии Айсена Николаева.

«На наших глазах Ленский мост становится из мечты реальностью, благодаря огромной поддержке Президента страны, принятому им политическому решению. Теперь мы со своей стороны должны решить все вопросы по проектированию и началу строительства моста», – отметил глава, начиная совещание.

Айсен Николаев напомнил, что вчера состоялся очередной этап в реализации масштабного проекта – завершились процедуры на заключение концессионного соглашения на проектирование, строительство и эксплуатацию автомобильной дороги «Мостовой переход через реку Лена в районе г. Якутска».

«Проект будет реализовывать консорциум Государственной корпорации «Ростех» и Группы «ВИС». Важно, что у них есть опыт реализации подобного масштаба проектов по стране, – отметил Глава.

«Сейчас ряд задач стоит перед нашими профильными министерствами и ведомствами, перед муниципалитетами, на территории которых будет вестись строительство», — подчеркнул Глава. Для более оперативной работы создана межведомственная группа по реализации проекта.

По информации руководителя группы, заместителя председателя Правительства Якутии Кирилла Бычкова, в данное время актуальными являются имущественные и земельные вопросы. Помимо их решения, также в этом году будут проведены проектно-изыскательские работы, разработана проектная документация и подготовлена территория под строительство объекта.

Напомним, мостовой переход через реку Лена будет представлять собой сооружение с двухполосным движением в вантовом исполнении в створе Табага-Хаптагай. Трассировка подходов и мостового перехода будет уточнена по итогам проведения проектно-изыскательских работ и разработки проектной документации. Технические параметры мостового перехода также будут определены по итогам разработки проектной документации и прохождения государственной экспертизы.