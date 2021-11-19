Обсуждены вопросы рационального использования электроэнергии в Якутии

На совещании у первого заместителя председателя правительства Якутии Дмитрия САДОВНИКОВА 18 ноября рассмотрели вопросы энергоснабжения на территории республики. В мероприятии принял участие член правления – первый заместитель генерального директора ПАО «РусГидро» Роман БЕРДНИКОВ. Основной темой стало рациональное использование электрической энергии в регионе.

В Западном энергорайоне республики генерирующими источниками электроэнергии являются Каскад Вилюйских ГЭС ПАО «Якутскэнерго» и Светлинская ГЭС АО «ВГЭС-3». Вследствие череды маловодных лет наблюдается тренд ежегодного понижения отметок верхнего бьефа Вилюйского водохранилище. В связи с этим на совещании обсуждены вопросы обеспечения надежности энергоснабжения в Западном энергорайоне, в частности путем перетока из Южного и Центрального энергорайонов, готовности резервных источников питания в ресурсоснабжающих организациях, промышленных предприятиях, муниципальных образованиях.

Далее речь шла о создании Единого теплосетевого предприятия (ЕТСП) на территории г. Якутска путем имущественных вкладов АО «Теплоэнергия», ПАО «Якутскэнерго». Это позволит решить проблемы высокого износа тепловых сетей и котельных, высоких тарифов на тепловую энергию для конечных потребителей, недогрузку 1-й очереди Якутской ГРЭС-2, которая загружена на 80%.

Также были подняты проблемы роста объема и недофинансирования субсидий за недополученные доходы на предоставление услуг организациям коммунального комплекса.

Кроме этого, на совещании обсуждены вопросы тарифного регулирования электросетевого комплекса республики, в частности выравнивания энерготарифов, переход на ценовую зону теплоснабжения населенных пунктов Нерюнгринского района, создания пилотного проекта по внедрению сервиса объединенного платежного документа.