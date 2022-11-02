На круглом столе в Ил Тумэне обсуждены вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по делам семьи и детства, координатор партийного проекта «Крепкая Семья» Алена Атласова отметила актуальность рассматриваемой темы. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних требует особого внимания со стороны всех уровней власти в Республике Саха (Якутия).

На профилактическом учете в органах внутренних дел состоит 1016 несовершеннолетних. В ходе рейдовых мероприятий органами системы профилактики, в том числе и правоохранительными органами на территории республики выявлено 437 несовершеннолетних, находящихся без сопровождения родителей и иных представителей. 362 родителя были привлечены к административной ответственности. Одной из основных причин совершения преступлений несовершеннолетними является семейное неблагополучие.

На территории республики проводится большая работа, направленная на противодействие преступности в подростковой среде, на оказание помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. На протяжении последних лет наблюдается устойчивая тенденция к их сокращению.

Общественный воспитатель – это человек, который может ребенку, которому неоткуда взять пример, ориентироваться в жизни. Подростки, состоящие на учете, должны быть вовлечены в мероприятия волонтерского движения и другие социально-полезные виды мероприятий. С лицами, совершившими антиобщественное деяние должна проводиться комплексная индивидуальная практическая работа, направленная на то, чтобы ребенок в дальнейшем не совершал преступления. Необходимо планомерное увеличение охвата детей дополнительным образованием, детским, молодежным движением с целью организации внешкольной занятости.

Участие в обсуждении приняли народные депутаты республики, руководители и ответственные работники министерств и ведомств РС (Я), представители государственных учреждений РС (Я), представители городского округа и муниципальных образований РС (Я), некоммерческих организаций РС (Я), средств массовой информации.

В завершение, председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Алена Атласова поблагодарила участников круглого стола за активное участие в состоявшейся дискуссии, и попросила направить свои предложения в постоянный комитет до 15 ноября 2022 года для выработки итоговых рекомендаций.

Указом Президента РФ 2018-2027 годы объявлены Десятилетием детства.

Сегодня решение вопросов по улучшению демографической ситуации в стране, поддержки семей с детьми, созданию условий безопасного детства, профилактике социального сиротства, семейного устройства детей-сирот, сопровождения замещающих и приемных семей становятся основным вектором социального развития страны.

Народная программа Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» также уделяет особое внимание поддержке семей по целому ряду направлений: расширение сферы применения материнского капитала; расширение охвата социальной поддержки мало-обеспеченных семей; развитие системы налоговых льгот и субсидий для многодетных семей; обеспечение комплексной безопасности детства; создание служб помощи семьям, семейных многофункциональных центров и системы содействия занятости родителей и подростков.

Партийный проект «Крепкая семья» призван защищать права семей, поддерживать семейные ценности, консолидируя вокруг себя общественные организации, социальные НКО, федеральные и региональные органы исполнительной власти, активных граждан, реализуя практику конкретных дел.