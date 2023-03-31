Обсуждены вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры

Виталий Чикачев и главы Верхоянского района обсудили вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры.

В ГУП «ЖКХ РС (Я)» 29 марта под руководством генерального директора Виталия Чикачева состоялся круглый стол с участием главы района Владислава Иванова и глав поселений обсудили развитие коммунальной инфраструктуры Верхоянского района.

В ходе совещания участники рассмотрели планы строительства водоочистной станции и насосных станций в поселке Батагай мощностью 1100 куб.м/сут в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда», а также строительства и реконструкции сетей водоснабжения. Завершение проекта, пока единственного реализуемого в арктической зоне республики по этой программе, планируется в 2024 году.

С 2011 года в районе по инвестиционной программе ГУП «ЖКХ РС (Я)» построено 24 теплоисточника общей мощностью 172,4 МВт, в течение семи лет в 12 населенных пунктах к сетям централизованного теплоснабжения подключено около 700 частных домов.

Виталий Чикачев проинформировал глав муниципалитетов о реализации инициатив при федеральной поддержке и мероприятий в рамках инвестиционной программы предприятия.

«Сегодня ведется продуктивная совместная работа по повышению эффективности работы коммунального комплекса с федеральным центром, правительством республики и муниципалитетами. В рамках инвестиционной программы предприятия также сформирован план по разработке проектной документации строительства новых объектов и инженерных сетей. Пути решения обозначены, необходимо совместными усилиями их реализовать», — отметил генеральный директор.

Помимо того участники круглого стола обсудили вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечения топливно-энергетическими ресурсами и специализированной техникой, потребности в увеличении мощности существующих котельных для обеспечения технологического присоединения социальных объектов и индивидуальных жилых домов. Коснулись вопросов, связанных с обновлением основного и вспомогательного оборудования на объектах теплоснабжения.