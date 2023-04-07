Обсуждены вопросы газификации Алданского района

В рамках реализации совместной с ПАО «Газпром» программы развития газоснабжения и газификации Республики Саха (Якутия) на период с 2021 по 2025 гг. предусмотрена газификация 28 населенных пунктов Якутии, том числе в Алданском районе.

Так, для актуализации технической информации в городе Алдан прошло выездное совещание, которое прошло под председательством министра промышленности и геологии Якутии Максима Терещенко.

В ходе совещания первый заместитель генерального директора — главный инженер АО «Сахатранснефтегаз» Александр Гоголев доложил присутствующим о готовности компании к участию в реализации этого масштабного проекта.

Согласно программе газификации до 2025 года в одном только Алданском районе планируется газифицикация шести населенных пунктов: город Алдан, поселки Верхний и Нижний Куранах, Ленинский и Лебединый, село Хатыстыр. Также после 2025 года планируется газифицировать поселки Якокит и Томмот.

Кроме этого, Максим Терещенко обозначил, что на сегодня уже разработана проектно-сметная документация газовых сетей в трех поселениях: Нижний Куранах, Ленинский и Лебединый. Проведен комплекс инженерных изысканий, разработана схема газоснабжения города Алдана. Через район также проходит магистральная инфраструктура – «Сила Сибири», поэтому необходимо это использовать как возможность доведения ресурсов до конечного потребителя.

«Наш проект «Алданский промышленный кластер» должен идти с преимуществом и выгодой, прежде всего, для людей, развивать производство. Я прошу обратить на это внимание», — подчеркнул Максим Викторович.