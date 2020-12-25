На конференции, посвященной памяти член-корреспондента РАН Александра Сафронова, основателя Института проблем нефти и газа СО РАН, обсуждены проблемы эффективного освоения арктических нефтегазовых месторождений.

23 декабря в Якутске в онлайн-формате состоялась Всероссийская научная конференция «Геологические, геохимические и экологические проблемы эффективного освоения месторождений углеводородов Сибирской платформы», посвященная памяти член-корреспондента РАН, доктора геолого-минералогических наук Александра Федотовича Сафронова (23.12.1940 ― 10.05.2017).

Всего на конференции, организованной Институтом проблем нефти и газа СО РАН ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН», приняли участие 72 человека и было прослушано 25 докладов. Модератором мероприятия выступила ученый секретарь ИПНГ СО РАН, кандидат технических наук Валентина Афанасьевна Будугаева.

На фото: академик РАН Алексей Эмильевич Конторович, член-корреспондент РАН Михаил Петрович Лебедев

Открывая конференцию, председатель Федерального исследовательского центра «ЯНЦ СО РАН», член-корреспондент РАН, доктор технических наук Михаил Петрович Лебедев подчеркнул, что вся научная работа Александра Федотовича Сафронова была направлена на экономическое процветание родной республики

Доклад о жизненном пути Александра Федотовича Сафронова, о его вкладе в изучение геологии и оценку перспектив нефтегазоносности Лено-Вилюйской и Лено-Анабарской нефтегазоносных провинций представил академик РАН, главный научный сотрудник Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН им. А.А. Трофимука (г. Новосибирск), доктор геолого-минералогических наук Алексей Эмильевич Конторович. «Александр Федотович родился ровно 80 лет назад в Якутске, в семье выдающегося якутского ученого, доктора исторических наук, профессора Федота Григорьевича Сафронова и Татьяны Алексеевны Белозеровой, незадолго до начала Великой Отечественной войны. Татьяна Алексеевна в совершенстве владела якутским языком. Все три их сына ― Александр, Михаил и Алексей связали свою жизнь с наукой», ― подчеркнул академик Конторович. Алексей Эмильевич поделился теплыми воспоминаниями о своем друге и ученике Александре Федотовиче и высоко оценил его вклад в создание сырьевой базы нефтегазодобычи на территории Якутии.

На фото: кандидат исторических наук Пантелеймон Пантелеймонович Петров

Кандидат исторических наук Пантелеймон Пантелеймонович Петров из Института гуманитарных исследований и малочисленных народов Севера СО РАН в своем выступлении рассказал об отце Александра Федотовича,Федоте Григорьевиче Сафронове, учеником которого он был. Научные исследования Федота Григорьевича были связаны с историей русского населения Сибири и Дальнего Востока и его ролью в исторических судьбах народов северо-востока Азии в 17-20 веках.

Ведущий научный сотрудник ИПНГ СО РАН, кандидат химических наук Юлия Станиславовна Глязнецова ознакомила участников конференции с результатами Большой Норильской экспедиции, в которой она принимала непосредственное участие.

Из Института мерзлотоведения СО РАН выступили Иван Евгеньевич Мисайлов и кандидат геолого-минералогических наук Валерий Петрович Семенов.

С докладом о Восточно-Сибирском бореальном осадочном бассейне, вмещающем в себя различные полезные ископаемые выступил кандидат геолого-минералогических наук Виталий Семенович Гриненко из Института геологии алмаза и благородных металлов СО РАН.

На фото: член-корреспондент РАН Владимир Алексеевич Конторович

В своем докладе о геологическом строении, сейсмостратиграфии и перспективах нефтегазоносности континентальной окраины Сибирской платформы (Красноярский край, Республика Саха (Якутия)) и западной части шельфа моря Лаптевых член-корреспондент РАН, доктор геолого-минералогических наук Владимир Алексеевич Конторович (ИНГГ СО РАН им. А.А. Трофимука) представил результаты исследований, согласно которым западная часть моря Лаптевых представляет собой северное продолжение Сибирской платформы. «В этой части акватории перспективы нефтегазоностости будут связаны, главным образом, с верхнепротерозойско-палеозойскими осадочными комплексами», ― сообщил Владимир Конторович.

Активное участие в конференции приняли сотрудники Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН им. А.А. Трофимука: член-корреспондент РАН, доктор геолого-минералогических наук Владимир Аркадьевич Каширцев, доктор геолого-минералогических наук Лев Маркович Бурштейн, кандидаты геолого-минералогических наук Игорь Алексеевич Губин, Марина Олеговна Федорович и Татьяна Михайловна Парфенова, которая в своем докладе подчеркнула, что многие исследования по Куонамскому бассейну нижнего и среднего кембрия на Сибирской платформе были проведены совместно с Институтом проблем нефти и газа ФИЦ «ЯНЦ СО РАН».

На фото: член-корреспондент РАН Владимир Аркадьевич Каширцев

О тектонической природе и особенностях залежей осадочного чехла «подфундаментных» отложений Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения рассказал доктор геолого-минералогических наук Анатолий Георгиевич Берзин (г. Донецк, Украина).

Из Института углехимии и химического материаловедения ФИЦ угля и углехимии СО РАН, г. Кемерово участие в конференции принял доктор геолого-минералогических наук Юрий Васильевич Рокосов.

Из Тюмени участие приняли кандидат технических наук Андрей Юрьевич Белоносов, представляющий Западно-Сибирский филиал ИНГГ СО РАН им. А.А. Трофимука и студенты 2 курса ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» Иван Гончаров и Максим Коростелев.

Замечательный доклад о превращении рассеянного вещества верхнепалеозойского комплекса Вилюйской гемисинеклизы в процессе мезо- и апокатегенеза (на примере разреза сверхглубокой скважины Средневилюйская-27) сделал Кирилл Васильевич Долженко, молодой сотрудник ИНГГ СО РАН.

В завершении мероприятия всех участников и организаторов научной конференции памяти член-корреспондента РАН, доктора геолого-минералогических наук Александра Федотовича Сафронова поблагодарили дочь Александра Федотовича Лада и его супруга Тамара Прокопьевна. «Он всегда работал быстро, легко, на работе старался не задерживаться, чтобы уделять время для своей семьи», ― подчеркнула Тамара Прокопьевна.

Директор ИПНГ СО РАН, доктор технических наук Марина Дмитриевна Соколова поблагодарила участников конференции за содержательные доклады. «Александр Федотович сделал меня своим преемником в 2016 году и на тот момент это было очень для меня неожиданно. Но Александр Федотович сумел меня убедить и развеять мои сомнения. Всё у нас в институте было прозрачно, все решения о назначении премий, о повышениях принимались открыто, безо всяких подводных камней. Мы плотно сотрудничали с ним весь тот период до самой его смерти, Александр Федотович поддерживал меня и наставлял», ― поделилась своими воспоминаниями Марина Дмитриевна.

Итоги конференции подвел академик РАН Алексей Эмильевич Конторович. «Я думаю, у нас прошла очень высокого уровня научная конференция. Давно по якутским нефтегазовым проблемам мы не говорили так много, так плотно, и так профессионально, как сегодня. Поэтому я благодарен всем докладчикам из разных городов нашей страны, которые сегодня выступили, за активное участие, за память Александра Федотовича, за помощь и участие в проведении конференции, которую для себя я назвал «Сафроновскими чтениями». Такие конференции надо продолжать и впредь» ― подчеркнул академик Конторович.

Справка:

Александр Федотович Сафронов (23 декабря 1940, Якутск — 10 мая 2017, Новосибирский Академгородок) — советский и российский геолог нефти и газа, доктор геолого-минералогических наук, профессор, член-корреспондент РАН.

Родился 23 декабря 1940 года в г. Якутске. После окончания Якутского государственного университета по специальности «геология и разведка месторождений полезных» Александр Сафронов начал научную трудовую деятельность в 1966 году аспирантом Якутского филиала СО АН СССР. После окончания аспирантуры в 1969 году поступил на работу в Институт геологии ЯФ СО АН СССР. В 1970 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук на тему «Геология и перспективы нефтегазоносности северной части Предверхоянского прогиба». В 1988 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук «Историко-генетический анализ процессов нефтегазообразования и нефтегазонакопления в краевых системах севера Тихоокеанского подвижного пояса» по специальности 04.00.17 – «Поиски и разведка месторождений нефти и газа».

В 1993 году Александр Федотович Сафронов становится действительным членом Академии наук Республики Саха (Якутия), в 2006 году избирается член-корреспондентом Российской академии наук.

На фото: Александр Федотович Сафронов (справа) на заседании правительства РС(Я) в 2016 году

Являясь специалистом в области нефтегазовой геологии занимался вопросами теории генезиса нефти и газа, геологией и перспективами нефтегазоносности Сибирской платформы, литологией пород-коллекторов, проблемами разработки месторождений нефти и газа в зоне влияния криолитозоны.

Александр Сафронов внес существенный вклад в создание сырьевой базы нефтегазодобычи на территории Якутии, являясь членом Комиссии Мингео РСФСР по ЯАССР. В 1993-1995 годах, работая вице-президентом компании «Саханефтегаз», непосредственно руководил геологоразведочными работами на нефть и газ на территории Республики Саха (Якутия) ― в этот период были пробурены первые горизонтальные скважины, начата опытно-промышленная эксплуатация на Иреляхском и Талаканском месторождениях. Он является первооткрывателем Среднетюнгского газоконденсатного месторождения.

С 1999 по 2016 годы Александр Федотович работал директором Института проблем нефти и газа СО РАН.

Александр Федотович принимал самое непосредственное участие в определении направлений поисково- разведочных работ и стратегии развития нефтегазового комплекса северо-восточной территории России. Под его руководством и при непосредственном участии были обоснованы основные геолого-экономические параметры месторождений, составляющих сырьевую базу магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» и составлены обобщенные карты и схемы перспектив нефтегазоностности потенциально нефтеносных объектов вдоль трассы ВС-ТО на территории Республики Саха (Якутия). В 2006 году при его научном руководстве и непосредственном участии разработана «Программа развития нефтяной и газовой промышленности Республики Саха (Якутия) на период 2006-2010 годов и основные её направления до 2020 года», а в 2009 году – «Энергетическая стратегия Республики Саха (Якутия) до 2030 года», которая принята в качестве официального документа Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия).

На фото: Александр Федотович с Иваном Ивановичем Нестеровым

Александром Федотовичем Сафроновым выпущено 327 научных работ, в том числе 15 монографий.

Более 20 лет он преподавал на геологоразведочном факультете Якутского государственного университета, являлся председателем государственной аттестационной комиссии, заведующим кафедрой «Нефтегазовое дело» ГРФ СВФУ им. М.К. Аммосова. В 2000 году им подготовлено и издано учебное пособие «Геология нефти и газа», утвержденное Министерством образования РФ, до сих пор являющееся востребованным у студентов. Под его научным руководством защищены докторская и 4 кандидатские диссертации. Им подготовлено и издано два тома из 3-х томной «Энциклопедии Якутии».

Награды:

1991 г. – знак «Первооткрыватель месторождения» Мингео за открытие Среднетюнгского месторождения;

2006 г. – имя Александра Федотовича занесено в Золотую книгу меценатов и попечителей РС(Я) за активную благотворительную деятельность, личный вклад в социально-экономическое развитие РС(Я);

2006 г. – знак «Меценат в области науки и профессионального образования» имени известного мецената Якутии Н.А. Расторгуева;

2007 г. – Золотой почетный знак Российского фонда «Общественное признание» межрегиональной ассоциации Сибирского соглашения в номинации «Достояние Сибири»;

2007 г.– Орден Дружбы;

2010 г. – Звание «Заслуженный деятель науки Республики Саха (Якутия)».