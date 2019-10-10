Обсуждены новые решения и подходы по обслуживанию людей старшего поколения

В пространстве коллективной работы «Точка кипения — Якутск» состоялась дискуссионная встреча на тему «Новые решения и подходы по обслуживанию людей старшего поколения», направленная на внедрение ИТ-решений и сервисов для повышения качества предоставляемых социальных услуг по обслуживанию населения и улучшения качества помощи на дому. В мероприятии приняла участие заместитель председателя правительства РС(Я) Ольга БАЛАБКИНА.

Главными инициаторами мероприятия по внедрению IT-сервисов для людей старшего поколения стали директор АНО «Индустрия будущего» Иван СТЕПАНОВ и заместитель директора по социальным вопросам АУ РС(Я) «Республиканский дом- интернат для престарелых и инвалидов в г. Якутске имени В.П Решетникова» Роза ОЛЕСОВА. Мероприятие прошло в формате «диалога без галстуков и на равных».

«Главным образом, основная концепция проекта состоит в том, что созданный IT-сервис (приложение) будет доступен всем, и любой сможет в той или иной ситуации обратиться за помощью на дому либо в сопровождении. Проект предполагает поиск людей, которые готовы посвятить своё свободное время для сопровождения лиц в пожилом и старческом возрасте в больницу, прогулок по парку, проведения лечебно-физкультурных и иных занятий», – пояснила Роза Олесова.

Активное участие в мероприятии приняли будущие социальные работники. Так, студенты четвёртого курса Института психологии СВФУ имени М.К Аммосова, обучающиеся по направлению «Социальная работа», поделились своими взглядами и соображениями по теме встречи, ответили на поставленные вопросы и озвучили свои предложения и мнения.

Экспертное сопровождение по разработке IT-решений обеспечил основатель проекта «Reactive Titan» Айсен СОЛОВЬЕВ. В мероприятии также приняли участие первый заместитель министра труда и социального развития республики Иван АЛЕКСЕЕВ, первый заместитель министра молодежи и социальных коммуникаций Якутии Александр СУСОЕВ.