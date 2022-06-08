Обсуждены меры по повышению эффективности господдержки бизнеса на ДВ

Меры по повышению эффективности государственной поддержки бизнеса на Дальнем Востоке в условиях внешних ограничений сегодня обсуждены генеральной прокуратурой Российской Федерации и министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, сообщает управление генеральной прокуратуры РФ по ДФО.

На состоявшемся в г. Владивостоке межведомственном совещании под председательством заместителя генерального прокурора России Дмитрия Демешина и заместителя председателя правительства Российской Федерации – полномочного представителя президента Российской Федерации в ДФО Юрия Трутнева рассмотрены вопросы развития преференциальных режимов на дальневосточных территориях, снижения административного давления на бизнес. В мероприятии принял участие глава Якутии Айсен Николаев.

Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин, открывая совещание, отметил, что в изменившихся реалиях внешнего санкционного воздействия Дальний Восток становится для России новыми «воротами» в сторону рынков Азиатско-Тихоокеанского региона.

О правильном векторе межведомственного взаимодействия по защите бизнеса свидетельствует позитивная динамика – рост числа резидентов ТОР и свободного порта Владивосток, увеличение численности рабочей силы, снижение количества безработных граждан. Инвесторами уже реализовано свыше 500 проектов с реальным вложением 2,5 трлн. рублей и созданием почти 100 тысяч рабочих мест.

Из свыше 20 тысяч заявленных ведомствами на текущий год проверок – прокуратурой исключено более половины (10,6 тыс.). По заявлениям органов контроля на внеплановые мероприятия отказано в согласовании по 68 % (1,3 тыс.) проверок.

Вместе с тем практика прокурорского надзора наряду с положительными тенденциями показывает наличие отдельных проблем, решение которых требует дополнительных усилий.

По данным исследования института уполномоченного по защите прав предпринимателей, 77% российских бизнесменов адаптировались к новым условиям, остальные 23%, в числе которых и резиденты территорий опережающего развития и свободного порта «Владивосток», столкнулись с объективными сложностями. Среди них: продление сроков поставок оборудования, материалов, проблемы с привлечением финансирования, увеличение сроков выполнения работ и другие.

Общая сумма просроченной задолженности заказчиков по государственным и муниципальным контрактам перед предпринимательским сообществом в округе составляет свыше 460 млн. рублей. Наибольшая часть долга приходится на Забайкальский (160 млн. руб.), Хабаровский (56 млн. руб.) края, Республику Бурятия (81,5 млн. руб.), Сахалинскую область (48,3 млн. руб.).

Повсеместно прокуроры принимают меры по надлежащему обеспечению резидентов ТОР земельными участками. Уже есть примеры реальной помощи резидентам ООО «Разрезуголь» в Забайкальском и ООО «Грин Агро-Хабаровск» Хабаровском краях.

По представлению генеральной прокуратуры Российской Федерации руководитель управляющей компании «Камчатка» в конце прошлого года освобожден от занимаемой должности в связи с непринятием мер к защите прав резидентов.

По итогам выполнения совместно принятых на прошлогоднем совещании решений удалось достроить более 15 важных объектов, в том числе котельную в ТОР «Большой камень», «Водоснабжение» в ТОР «Надеждинская».

Имеются сложности при строительстве 52 объектов, первоначальный срок возведения которых уже истек, решение которых предстоит продолжить во взаимодействии органов власти и прокуратуры.

Дмитрий Демешин обратил внимание участников на то, что с учетом поручений главы государства по форсированию темпов инфраструктурного строительства дорожной сети на Дальнем Востоке на ближайшие 5 лет предстоит сконцентрировать максимум усилий.

С предложениями по дальнейшему развитию бизнеса, улучшению инвестиционной обстановки выступили министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

Конкретные мероприятия экономического характера обозначены заместителем председателя правительства Российской Федерации – полномочным представителем президента Российской Федерации в ДФО Юрием Трутневым.

Юрий Петрович отметил, что темпы роста инвестиций, объемов строительных работ и промышленного производства превышают среднероссийские показатели в 1,5 – 2 раза. Принципиально важно обеспечить взамен разрушенных международных связей обеспечить доступность финансовых ресурсов, необходимых для реализации проектов.

В ходе обсуждения также выработаны решения по противодействию угрозам экономической безопасности в области реализации государственной политики по опережающему развитию Дальнего Востока.