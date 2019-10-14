Обсуждены комплексные программы по охране экологии Ленского района

Комплексные программы по охране окружающей среды УК «Колмар» и Ленского района рассмотрены на экологическом совете.

Экологический совет при Главе Якутии 14 октября рассмотрел ход реализации комплексной программы по охране окружающей среды на примере УК «Колмар» и муниципального образования «Ленский район».

Реализацию комплексной программы по охране окружающей среды ООО «УК «Колмар» представил заместитель директора по производству – технический директор Павел Андрющенко. Он отметил, что компания уделяет большое внимание вопросам экологии и охраны окружающей среды. Ежегодно компанией проводится ряд мероприятий экологической направленности, ставшие традиционными. Одно из мероприятий – исследование водных биоценозов бассейнов рек Чульман и Тимптон для определения возможности искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов. Кроме того, «Колмар» активно участвует в благоустройстве и санитарной очистке Нерюнгринского района.

О реализации муниципальной целевой программы Ленского района по охране окружающей среды участникам Экологического совета рассказал заместитель главы района по производственным вопросам Артем Артемьев. Он сообщил, что программа реализуется в целях сохранения и восстановления окружающей среды Ленского района. Программа состоит из трех подпрограмм: «Особо охраняемые природные территории», «Экологическое образование и просвещение населения» и «Содействие развитию новой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами». Также в рамках муниципальной целевой программы на территории района регулярно проводятся экологические акции, культурно-массовые и просветительские мероприятия, конкурсы, квесты, разрабатываются туристические маршруты для школьников с целью их приобщения к туристско-краеведческой деятельности.

Айсен Николаев отметил, что вопросы охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности на территории республики не должны решаться только за счет госпрограмм, реализацию которых курируют органы исполнительной власти, так как проблемы экологии имеют всеобъемлющий характер. И в этой части в республике уже видны первые положительные результаты.

«Согласно Указу «Об экологическом благополучии Республики Саха (Якутия)», на сегодняшний день у 42-х предприятий республики имеются комплексные программы по охране окружающей среды. На реализацию этих комплексных программ в целом заложено более 16 мрлд рублей, это более чем в два раза превышает показатели прошлого года. В прошлом году у нас на эти цели предусматривалось 6,8 млрд рублей», — заявил Айсен Николаев.

Он также отметил, что у 33-х муниципальных образований как на уровне районов, так и городских округов, действуют целевые экологические программы. В двух районах природоохранные мероприятия реализуются в рамках Стратегии социально-экономического развития. На реализацию муниципальных целевых программ в 2019 году из местных бюджетов будет направлено свыше 550 млн рублей. В прошлом году на эти цели из местных бюджетов было направлено 267 млн рублей.