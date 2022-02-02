Обсуждение самой масштабной реформы местного самоуправления — ЯРО ВСМС

Альберт Семенов: все жители республики должны стать участниками масштабных преобразований в вопросах местного самоуправления

1 февраля 2022 года в режиме видеоконференцсвязи состоялся «круглый стол» Якутского регионального отделения Всероссийского совета местного самоуправления (ВСМС) по обсуждению проекта федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Модератором «круглого стола» выступил председатель регионального отделения ВСМС, председатель ассоциации представительных органов, член совета при президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления, председатель Якутской городской думы Альберт Семенов. В обсуждении приняли участие депутат Государственной Думы от Республики Саха (Якутия) Галина Данчикова, постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при президенте Российской Федерации Андрей Федотов, руководитель департамента по вопросам местного самоуправления администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия) Иван Попов, руководители исполнительной дирекции совета муниципальных образований Республики Саха (Якутия) Петр Черемкин и Василий Сапсай, народные депутаты Республики Саха (Якутия), руководители местных отделений ВСМС и члены ассоциации представительных органов Республики Саха (Якутия), среди которых председатели районных советов депутатов и главы муниципальных образований республики.

Тема самой масштабной за последние годы реформы местного самоуправления в стране сейчас активно обсуждается экспертами и представителями всех уровней власти. В случае вступления в силу законопроекта, первые изменения ждут россиян с 1 января 2023 года.

Присутствующие отметили, что в тексте законопроекта достаточно много норм, требующих особого внимания, в том числе и территориальных вопросов. Территория играет важную роль в развитии местного самоуправления. Ведь от территории муниципального образования напрямую зависит структура органов местного самоуправления, особенности социально-экономического и хозяйственного развития муниципального образования, а также компетенция и полномочия органов местного самоуправления. Как отметил в своем выступлении Василий Сапсай, особенность Республики Саха (Якутия) проявляется в том, что в нашей республике очень низкая плотность населения – на 1-го жителя приходится три квадратных километра, сложная транспортная доступность, обусловленная отсутствием круглогодичных дорог, рассредоточенность населенных пунктов, много примеров, когда от районного центра до населенного пункта расстояние в 500 километров.

Возникают вопросы и в части разделения полномочий между субъектом федерации и муниципальным образованием. Как прокомментировала Галина Данчикова, законопроект «должен помочь уйти от вечного перекладывания ответственности» между органами власти.

Участники «круглого стола» активно обсудили разделение полномочий органов местного самоуправления на два вида – обязательные, которые в обязательном порядке будут исполняться муниципальными образованиями и те полномочия, которые будут точечно относиться к полномочиям муниципальных образований, то есть, в одном муниципальном районе может быть условно говоря 27 полномочий, а в другом меньше, что может создать трудности в управлении, а также в понимании населением к какому уровню исполнительной власти относятся конкретные полномочия.

Необходимо отметить, что география участников «круглого стола» была широкой – были председатели районных советов депутатов и главы муниципальных образований южных и северных районов.

Председатель районного совета депутатов МО «Момский район» Мараказов Серафим задал вопрос насчет сроков полномочий действующих депутатов районных советов и глав муниципальных образований. Он предложил коллегам дать возможность отработать избранным главам поселений в 2022 году и новым главам районов.

Дело в том, что в ряде районов и наслегов республики не так давно прошли муниципальные выборы и в сентябре текущего года должны пройти выборы глав поселений, а в 2023 году выборы в представительные органы районов. Серафим Николаевич отметил, что конкретному району нужен индивидуальный подход, дорожная карта выхода из сложившейся ситуации.

Его поддержал коллега — председатель районного совета депутатов МР «Вилюйский район» Корякин Гаврил, который предложил рассмотреть вопрос переноса выборов.

В своих выступлениях председатель Верхоянского районного совета депутатов Ноговицына Екатерина и глава муниципального района «Оленекский эвенкийский национальный район» Иванова Лена затронули тему национальных наслегов. В республике есть национальные районы, но есть и наслега с официальным содержанием в названии национальной принадлежности – поселок Иенгра в Нерюнгринском районе, село Хатыстыр в Алданском районе, есть наслега в Усть-Майском районе и тд. Они обратили внимание всех присутствующих на то, что по национальным наслегам, расположенных особенно в промышленных районах республики, требуется особое внимание. Речь идет и о территориях традиционного природопользования, и о закреплении в уставах официальных названий должностей с учетом национальных традиций и обычаев. Здесь, по ее мнению, законодатель может расширить право регионов принимать свои законы и подзаконные акты, не противоречащие федеральному закону.

Исполнительный директор совета муниципальных образований Республики Саха (Якутия) – ассоциации межмуниципального сотрудничества Петр Черемкин в своем выступлении отметил, что отныне идет закрепление совершенно нового института для органов местного самоуправления. Это коллегиальный орган, определенный в статье 22 проекта закона.

Согласно данной норме при наличии в структуре местной администрации территориальных органов местной администрации она формируется в виде коллегиального органа. При этом руководители территориальных и отраслевых (функциональных) органов местной администрации замещают муниципальные должности.

Наличие такого коллегиального органа не должно пугать, так как по мнению экспертов, такой орган, наоборот, призван совершенствовать деятельность органов местного самоуправления на местах. Например, гарантированно обеспечивается через своего члена коллегиального органа участие поселений в разработке стратегии социально-экономического развития муниципального образования, в планировании, разработке и распределению бюджета муниципального образования между наслегами. Статус, полномочия и порядок деятельности найдут свое развитие в законах субъектов.

В завершении обсуждений Альберт Семенов отметил: «Важно понимать, что все жители республики – в Южной Якутии и в Арктике, в промышленных и сельских районах, в центре и самых далёких уголках – должны стать участниками масштабных преобразований, разделять общие цели современного обустройства и развития нашей Якутии. Для этого примером должна стать открытость и компетентность власти, честная и достойная работа на общее дело, результативность всех ваших действий! Только тогда, все вместе, мы сможем добиться реальных перемен».