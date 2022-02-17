Обсудили языковое наследие коренных народов Якутии

15 февраля в Институте гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН — обособленного подразделения ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» — в онлайн-формате состоялась региональная научно-практическая конференция «Языковое наследие коренных народов Якутии в историко-культурном измерении», посвящённая 100-летию образования Якутской АССР.

Открывая конференцию, директор Института, кандидат филологических наук Наталья Попова рассказала о современном состоянии и перспективах изучения языков коренных народов Якутии в Институте гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, о работе отделов якутского языка и северной филологии. Она представила участникам конференции важнейшие результаты Института, а также новые научно-исследовательские проекты, работа над которыми началась в 2021 году. Наталья Иннокентьевна особо подчеркнула, что в данное время перед языковедами стоит непростая задача по созданию национального корпуса якутского языка, который представляет собой доступный для поиска электронный онлайн-корпус якутских текстов.

Старший референт Управления по вопросам развития языков Администрации Главы и Правительства Республики Саха (Якутия) Александр Шарин выступил с докладом о вопросах реализации республиканского закона «О языках в Республике Саха (Якутия)». Он отметил, что в последнее время наблюдается положительная тенденция по оформлению этикеток на двух государственных языках Республике Саха (Якутия) и привел в пример такие компании как Якутский хлебокомбинат, Якутский гормолзавод и сеть дискаунтеров «Больше-Меньше».

Далее сотрудники ИГИиПМНС СО РАН представили проекты, направленные на сохранение языков коренных народов Якутии.

Научный сотрудник отдела якутского языка, кандидат филологических наук Егор Николаев выступил с докладом о научном наследии диалектолога Спиридона Алексеевича Иванова, внесшего огромный вклад в якутскую историческую диалектологию.

Младший научный сотрудник отдела якутского языка Василий Бочкарёв представил электронный вариант Большого толкового словаря якутского языка.

Ведущий научный сотрудник отдела северной филологии, кандидат филологических наук Панна Прокопьева совместно с научным сотрудником отдела северной филологии, кандидатом филологических наук Александрой Прокопьевой представили доклад о работе, проведенной ими при подготовке Юкагирско-русского словаря (язык лесных юкагиров).

Лесные юкагиры проживают на территории республики в селе Нелемное Верхнеколымского улуса, также они проживают на территории Магаданской области в селе Сеймчан. Как отметили авторы-составители словаря, при подготовке издания они столкнулись с рядом трудностей, связанных с тем, что в настоящее время языком лесных юкагиров свободно владеют лишь 36 человек, а информанты много лет не использовали свой родной язык из-за того, что им на нем не с кем было разговаривать. Тем не менее, носители языка, выступившие в качестве информантов, внесли бесценный вклад в увековечивание языка лесных юкагиров, они вспоминали сказки, которые им рассказывали в детстве родители, делали собственноручные записи, звонили если вспоминали какие-то слова и выражения. В итоге такой кропотливой работы, изданный словарь включает в себя около 6000 слов.

Научный сотрудник отдела якутского языка, кандидат филологических наук Багдарыын Ньургун Сюлбэуола представил базу данных «Топонимия Республики Саха (Якутия)», где собраны собственные названия местностей. Его отец, известный краевед, топонимист Михаил Спиридонович Иванов (Багдарыын Сүлбэ) оставил после себя обширнейшую картотеку топонимов республики. «Цель моей работы — сохранить картотеку отца в электронном виде», — подчеркнул Ньургун Багдарыын.

Затем конференция продолжила свою работу по четырем секциям:

Лексикология и лексикография языков коренных народов Якутии: достижения, современное состояние и перспективы развития;

Лексическая и грамматическая семантика в языках коренных народов Якутии;

Языковое наследие коренных народов Якутии в междисциплинарном изучении;

Сохранение и развитие языкового наследия коренных народов Якутии: проблемы и методы документации, полевые исследования и перспективы цифровизации языковых данных.

В ходе конференции определены итоги исследований языков коренных народов Якутии, дана оценка современного состояния и перспективам развития исследований в данной области, обозначены новые исследования и практические подходы.