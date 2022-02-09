Обсудили строительство дирижабля

Андрей Тарасенко провёл совещание по вопросу строительства опытного образца дирижабля

Председатель Правительства Якутии Андрей Тарасенко в режиме видеоконференцсвязи провёл совещание, в ходе которого обсуждён проект строительства опытного образца дирижабля для использования в отдалённых арктических территориях.

О дорожной карте по реализации проекта на совещании рассказал генеральный директор транспортно — экспедиторской компании «Бэдфорд групп» Владимир Ворошилов – лидер консорциума «ДИРИЖАБЛИ В ЯКУТИИ». Он ознакомил участников совещания с задачами реализации проекта и создания демонстратора дирижабля грузоподъёмностью от 100 до 500 кг по заказу Фонда перспективных исследований, а также с последующей работой над созданием и испытанием опытного экземпляра дирижабля большой грузоподъёмности для нужд Якутии. Докладчик отметил, что параллельно будут решаться задачи по разработке документов нормативного регулирования, созданию комплекса средств наземного обеспечения, подготовке кадров и т.д.

Генеральный директор АО «Долгопрудненское Конструкторское Бюро Автоматики» Юрий Кузнецов рассказал о производственных мощностях предприятия, имеющемся научно-техническом заделе. В настоящее время производственные возможности предприятия позволяют строить дирижабли с грузоподъёмностью до 30 тонн, дальностью полёта примерно 4 тыс. км. Длина конструкции – 130, а диаметр – 30 метров. Заданные характеристики опытного образца демонстратора дирижабля будут определены по результатам выполнения авиапроекта, завершение которого планируется в мае 2022 года.

Подводя итоги совещания, Андрей Тарасенко поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства региона подготовить соглашение с заинтересованными участниками проекта по использованию и эксплуатации дирижабля в Якутии.

В совещании приняли участие представители крупнейших отраслевых предприятий и центров авиационной науки – Долгопрудненского Конструкторского Бюро Автоматики (ДКБА), входящего в систему Госкорпорации «Ростех», ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского» (ЦАГИ), Московского авиационного института, транспортно-экспедиторской компании «Бэдфорд групп», Фонда перспективных исследований, а также руководители ряда министерств республики.

По экспертным оценкам, использование инновационных разработок и транспортно-логистических решений, в частности, применение дирижаблей, беспилотных летательных аппаратов и других альтернативных транспортных средств существенно снизит стоимость доставки грузов в отдалённые труднодоступные районы.