18.05.2022
19:04
154
Происшествия
Обстановка в Чагде на 18.50
Паводковая обстановка на 18:50 ч. на реке Чагдинка Кобяйского района
Уровень воды продолжает подниматься. Со слов заместителя главы Ноговицина Константина существует угроза подтопления 17 жилых домов, находящихся в низменной части населенного пункта. Подготовлен пункт временного размещения в Центре Культурного развития по Ул. Северная 1/5. Отгон скота не требуется. Ведется круглосуточное дежурство. Производится откачка воды из домов попавших в подтопление мотопомпами.
Фото: Соцсети
Источник: Пресс-служба МЧС Якутии.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
18.05.2022
40
18.05.2022
37
18.05.2022
167
18.05.2022
170
18.05.2022
137
18.05.2022
102
18.05.2022
135
18.05.2022
208
18.05.2022
135
18.05.2022
240
18.05.2022
178
18.05.2022
503
18.05.2022
878
18.05.2022
169
18.05.2022
1681
18.05.2022
222
18.05.2022
210
18.05.2022
367
18.05.2022
2110
18.05.2022
1824
18.05.2022
194
18.05.2022
359
18.05.2022
531
18.05.2022
562
18.05.2022
204
18.05.2022
214
18.05.2022
366
18.05.2022
490
18.05.2022
322
18.05.2022
412
18.05.2022
710
18.05.2022
325
18.05.2022
258
18.05.2022
408
18.05.2022
382
18.05.2022
442
18.05.2022
657
18.05.2022
5762
17.05.2022
5348
17.05.2022
928
ТОП НОВОСТИ
14.05.2022
8258
13.05.2022
7431
15.05.2022
7280
12.05.2022
6528
14.05.2022
5959
18.05.2022
5781
15.05.2022
5741
Добавить комментарий