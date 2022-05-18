Обстановка в Чагде на 18.50

Паводковая обстановка на 18:50 ч. на реке Чагдинка Кобяйского района

Уровень воды продолжает подниматься. Со слов заместителя главы Ноговицина Константина существует угроза подтопления 17 жилых домов, находящихся в низменной части населенного пункта. Подготовлен пункт временного размещения в Центре Культурного развития по Ул. Северная 1/5. Отгон скота не требуется. Ведется круглосуточное дежурство. Производится откачка воды из домов попавших в подтопление мотопомпами.

Фото: Соцсети Источник: Пресс-служба МЧС Якутии.

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