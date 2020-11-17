Обстановка с теплоснабжением в Усть-Нере стабилизирована

Для осуществления стабильной и бесперебойной подачи тепла на объекты потребителей Оймяконского филиала АО «Теплоэнергосервис» (дочернее предприятие Якутскэнерго Группы РусГидро) к очередному отопительному сезону 2020-2021, предшествовала серьезная подготовительная работа. В условиях короткого северного лета проведены все необходимые плановые ремонты основного и вспомогательного оборудования котельных, завершена реконструкция сетей тепловодоснабжения и объектов теплогенерации.





Температурный режим в сетях тепловодоснабжения потребителей Оймяконского филиала АО «Теплоэнергосервис» в поселке Усть-Нера, учитывая сезонную температуру наружного воздуха и фактический нормативный расход воды, превышающий установленную норму в шесть раз, обеспечивается путем эксплуатации четырех котлов при максимальной нагрузке.

12.11.2020г. в связи с очередным большим водоразбором населения из системы теплоснабжения, произошел дефицит мощности на котельной, температура теплоносителя подающего трубопровода на выходе с котельной снизилась, что вызвало обеспокоенность потребителей.





В результате совместной работы АО «Теплоэнергосервис» и представителей местной администрации с населением поселка по уменьшению расхода воды из системы теплоснабжения, был достигнут результат по снижению показателей слива воды на 25 %. На сегодняшний день ситуация стабилизирована, показатели удалось ввести в норму с 13.11.2020г.





Данная ситуация возникла вследствие отсутствия гидропневматической промывки внутридомовых систем отопления отдельных многоквартирных домов. В результате потребители интенсивно сливают горячую воду для улучшения циркуляции теплоносителя.

В целях поддержания установленного температурного режима и стабилизации ситуации, принято решение в ближайшие дни ввести в работу дополнительные котлы. А также, для принятия конструктивных мер и недопущения аналогичных ситуаций в будущем, запланирован выезд в Усть-Неру оперативной группы, созданной с участием представителей Исполнительной дирекции АО «Теплоэнергосервис».





АО «Теплоэнергосервис» в беззаявительном порядке произведет перерасчет за тепловую энергию потребителям, присоединенным к котельной №1 «ТЭС» поселка Усть-Нера. За дополнительной информацией, возникающей по осуществлению перерасчета, обращаться по телефону 8 (41154) 22195.





По вопросам обеспечения температурного режима просим обращаться в диспетчерскую Оймяконского филиала АО «Теплоэнергосервис» по номеру 8(41154)2-27-69.