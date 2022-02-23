Обстановка с коронавирусом в Якутии на 23 февраля

На 23.02.2022 г. выявлено 993 новых случая коронавирусной инфекции:

г. Якутск – 298 случаев,

Алданский район – 106 случаев,

Намский район – 61 случай,

Нерюнгринский район – 57 случаев,

Томпонский район – 46 случаев,

Мирнинский район – 37 случаев,

Олекминский район – 35 случаев,

Мегино-Кангаласский район – 32 случая,

Амгинский, Усть – Алданский районы по 27 случаев,

Вилюйский, Ленский, Нюрбинский районы по 25 случаев,

Булунский район – 22 случая,

Хангаласский район – 21 случай,

Таттинский район – 20 случаев,

Оймяконский район – 18 случаев,

Сунтарский район – 16 случаев,

Верхневилюйский, Чурапчинский районы по 15 случаев,

Оленекский район – 13 случаев,

Среднеколымский район – 10 случаев,

Аллаиховский, Горный районы по 7 случаев,

Момский, Усть-Янский районы по 6 случаев,

Жиганский район – 5 случаев,

Верхоянский, Нижнеколымский, Усть-Майский районы по 3 случая,

Кобяйский, Эвено-Бытантайский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 3 306 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 112 871 тест.

За последние сутки госпитализировано 85 человек или 8,6% от общего количества выявленных случаев за сутки – 993 случая.

За сутки 30,0% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 70,0%.

На 23.02.2022 лечение в стационарах получают 8,0% больных, в амбулаторных условиях – 92,0%.

Все больные продолжают лечение.

До 40% случаев COVID-19 связаны со штаммом «дельта», который вызывает тяжелые формы заболевания.

Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.

Первым компонентом привиты 593 459 человек

(82,8% взрослого населения республики).

Ревакцинацию прошли 141 640 человек

Это 59,3% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.

Низкие темпы ревакцинации: в Нерюнгринском, Мегино-Кангаласском, Алданском, Оймяконском районах и г. Якутске.

Необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.