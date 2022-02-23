23.02.2022
10:25
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Коронавирус

Обстановка с коронавирусом в Якутии на 23 февраля

На 23.02.2022 г. выявлено 993 новых случая коронавирусной инфекции:

  • г. Якутск – 298 случаев,
  • Алданский район – 106 случаев,
  • Намский район – 61 случай,
  • Нерюнгринский район – 57 случаев,
  • Томпонский район – 46 случаев,
  • Мирнинский район – 37 случаев,
  • Олекминский район – 35 случаев,
  • Мегино-Кангаласский район – 32 случая,
  • Амгинский, Усть – Алданский районы по 27 случаев,
  • Вилюйский, Ленский, Нюрбинский районы по 25 случаев,
  • Булунский район – 22 случая,
  • Хангаласский район – 21 случай,
  • Таттинский район – 20 случаев,
  • Оймяконский район – 18 случаев,
  • Сунтарский район – 16 случаев,
  • Верхневилюйский, Чурапчинский районы по 15 случаев,
  • Оленекский район – 13 случаев,
  • Среднеколымский район – 10 случаев,
  • Аллаиховский, Горный районы по 7 случаев,
  • Момский, Усть-Янский районы по 6 случаев,
  • Жиганский район – 5 случаев,
  • Верхоянский, Нижнеколымский, Усть-Майский районы по 3 случая,
  • Кобяйский, Эвено-Бытантайский районы по 1 случаю.
    За сутки лабораториями республики проведено 3 306 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 112 871 тест.

За последние сутки госпитализировано 85 человек или 8,6% от общего количества выявленных случаев за сутки – 993 случая.

За сутки 30,0% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 70,0%.

На 23.02.2022 лечение в стационарах получают 8,0% больных, в амбулаторных условиях – 92,0%.

Все больные продолжают лечение.

До 40% случаев COVID-19 связаны со штаммом «дельта», который вызывает тяжелые формы заболевания.
Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.

Первым компонентом привиты 593 459 человек
(82,8% взрослого населения республики).

Ревакцинацию прошли 141 640 человек
Это 59,3% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.

Низкие темпы ревакцинации: в Нерюнгринском, Мегино-Кангаласском, Алданском, Оймяконском районах и г. Якутске.
Необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.

Фото: Пресс-служба ГлавыРС (Я) и Правительства РС (Я)
Источник: t.me/balabkinaov
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