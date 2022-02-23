Обстановка с коронавирусом в Якутии на 23 февраля
На 23.02.2022 г. выявлено 993 новых случая коронавирусной инфекции:
- г. Якутск – 298 случаев,
- Алданский район – 106 случаев,
- Намский район – 61 случай,
- Нерюнгринский район – 57 случаев,
- Томпонский район – 46 случаев,
- Мирнинский район – 37 случаев,
- Олекминский район – 35 случаев,
- Мегино-Кангаласский район – 32 случая,
- Амгинский, Усть – Алданский районы по 27 случаев,
- Вилюйский, Ленский, Нюрбинский районы по 25 случаев,
- Булунский район – 22 случая,
- Хангаласский район – 21 случай,
- Таттинский район – 20 случаев,
- Оймяконский район – 18 случаев,
- Сунтарский район – 16 случаев,
- Верхневилюйский, Чурапчинский районы по 15 случаев,
- Оленекский район – 13 случаев,
- Среднеколымский район – 10 случаев,
- Аллаиховский, Горный районы по 7 случаев,
- Момский, Усть-Янский районы по 6 случаев,
- Жиганский район – 5 случаев,
- Верхоянский, Нижнеколымский, Усть-Майский районы по 3 случая,
- Кобяйский, Эвено-Бытантайский районы по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 3 306 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 112 871 тест.
За последние сутки госпитализировано 85 человек или 8,6% от общего количества выявленных случаев за сутки – 993 случая.
За сутки 30,0% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 70,0%.
На 23.02.2022 лечение в стационарах получают 8,0% больных, в амбулаторных условиях – 92,0%.
Все больные продолжают лечение.
До 40% случаев COVID-19 связаны со штаммом «дельта», который вызывает тяжелые формы заболевания.
Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.
Первым компонентом привиты 593 459 человек
(82,8% взрослого населения республики).
Ревакцинацию прошли 141 640 человек
Это 59,3% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.
Низкие темпы ревакцинации: в Нерюнгринском, Мегино-Кангаласском, Алданском, Оймяконском районах и г. Якутске.
Необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.
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