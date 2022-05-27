Обстановка на реках Якутии стабилизируется

Паводковая обстановка на реках республики развивается в соответствии с прогнозом. Активная фаза ледохода на р. Лена проходит на территории Намского и Кобяйского районов. Протяженность ледохода составляет 265 км, нижняя кромка ледохода наблюдается в 100 км ниже н.п. Сангары, уровень воды составляет 1004 см при критическом 1150 см (1280 с учетом временной насыпной дамбы).

Верхняя кромка – у н.п. Арбын (Сыгыннах), уровень воды составляет 814 см, при критическом 897 см, наблюдается редкий ледоход.

В случае сохранения заторных явлений ниже по течению, ожидается дальнейшее повышение уровней воды у н.п. Сангары Кобяйского района с подтоплением пониженных участков местности.

В ближайшие сутки – двое ожидается дальнейшее понижение уровней воды на территории г. Якутск, Намского, Мегино – Кангаласского и Усть — Алданского районов и постепенное освобождение дворовых территорий и жилых домов от воды, 27 мая ожидается понижение уровней воды ниже неблагоприятных отметок.

На реке Алдан ледоход вышел в устье.

На реке Колыма активная фаза ледохода проходит по территории Нижнеколымского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 35 км ниже н.п. Черский, уровень воды составляет 435 см, при критическом 600 см.

— у н.п. Походск, уровень воды составляет 193 см, при критическом 260 см, наблюдаются подвижки льда.

В результате сохранения высоких уровней на р. Колыма сохраняется подтопление взлетно – посадочной полосы аэропорта Зырянка. Стыковочные рейсы организованы, Уровень воды у н.п. Зырянка Верхнеколымского района, уровень воды составляет 564 см, при критическом 850 см.

Верхняя кромка – в 30 км ниже н.п. Колымское, уровень воды составляет 794 см, при критическом 1010 см. Протяженность ледохода составляет 215 км, у н.п. Походск ледоход ожидается 27-29 мая.

Активная фаза ледохода на реке Яна проходит по территории Верхоянского и Усть-Янского районов. Протяженность ледохода составляет 272 км, его нижняя кромка расположена в 50 км ниже н.п. Усть-Куйга, уровень воды составляет 705 см, при критическом 1309 см, наблюдается редкий ледоход.

— у г/п Юбилейная уровень воды составляет 297 см, при критическом 1350 см.

— у н.п. Нижнеянск уровень воды составляет 82 см, при критическом 470 см.

Верхняя кромка – у н.п. Сайды, уровень воды составляет 860 см, при критическом 1190 см, наблюдается редкий ледоход.

На реке Алазея наблюдаются процессы разрушения ледового покрова.

— у н.п. Аргахтах наблюдаются подвижки, уровень воды составляет 359 см, при критическом 777 см;

— у н.п. Андрюшкино наблюдаются закраины, уровень воды составляет 510 см, при критическом 1000 см. На территории Нижнеколымского района ожидается вскрытие реки 27 — 30 мая.

Нижняя кромка ледохода на реке Оленек наблюдается в 300 км ниже г/п Сухана Оленекского района , уровень воды составляет 1535 см, наблюдается редкий ледоход.

— у г/п Тюмяти Булунского уровень воды составляет 258 см, критического уровня нет, вода на льду.

Верхняя кромка – наблюдается в 100 км ниже г/п Сухана. Протяженность ледохода составляет 200 км, 28-30 мая ожидается подвижка льда у г/п Тюмяти Булунского района, выход в устье – 1-4 июня.

Наблюдается редкий ледоход на реке Индигирка у н.п. Усть-Нера. У гидропоста Индигирский уровень воды составляет 175 см, при критическом 650 см.

— у н.п. Усть – Мома (Хонуу) Момского района уровень воды составляет 316 см, при критическом 600 см.

— у н.п. Белая Гора Абыйского района уровень воды составляет 563 см, при критическом 1202 см. Вскрытие реки на участке Усть – Мома – Белая Гора ожидается 27-28 мая.

«Гидрологическая обстановка на реках региона постепенно стабилизируется. Вчера проведены взрывные работы в 45 км ниже Сангар, использовано 3,5 тонны взрывчатых веществ. Сегодня запланировано применение авиации РСЧС для проведения мониторинга и в случае обнаружения заторных явлений будут проведены взрывные работы, необходимо снять угрозу с Кобяйского района. В пострадавших районах Намского, Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского, г. Якутск и его пригородов постепенно вода убывает, освобождено 70 приусадебных участков, в том числе 25 жилых домов. Для оценки ущерба продолжают работу оценочные комиссии», — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Напоминаем, что для мониторинга паводковой обстановки на реках республики спланирована работа 9 оперативных групп от регионального управления МЧС России, в настоящее время задействовано 4, в составе 53 человек и 10 единиц техники. Проводится постоянное информирование граждан о складывающейся обстановке, проведены берегоукрепительные работы на наиболее уязвимых местах, с возведением временных дамб.