Обстановка на реках Якутии на 9 мая

Активная фаза ледохода на р. Лена проходит на территории Иркутской области, до границы Республики Саха (Якутия) остается 498 км.

За сутки ледоход продвинулся на 47 км. По прогнозу Якутского УГМС, срок подхода кромки ледохода к территории республики – 10 — 12 мая. На р. Лена в пределах Ленского района продолжается повышение уровней воды с интенсивностью от 10 до 20 см в сутки, наблюдается ледостав и вода льду, а в пределах Олекминского района до 50 см в сутки. При благоприятном сценарии 14-15 мая прогнозируется вскрытие реки у г. Ленск.

На реке Нюя левый приток реки Лена, 8 мая осуществилось вскрытие реки. у гидропоста Комака Ленского района наблюдается средний ледоход, критического уровня воды нет.

На реке Олекма наблюдается густой ледоход, нижняя кромка расположена у н.п. Куду-Кюель, а верхняя кромка — у г.п. Джикимда Олекминского района. Протяженность ледохода составляет 107 км. Вследствие выхода волны с р. Олекма в ближайшие сутки — двое, ожидается подвижка льда на р. Лена у г.п.Солянка, 11-13 мая прогнозируем достижение кромки ледохода устьевой части.

На реке Алдан и ее притоках продолжается подъем уровней воды, суточный рост составляет от 10 — 90 см наблюдается вода на льду, местами подвижки и закраины. Вскрытие р у г. Томмот прогнозируется на 10 — 11 мая. На правых притоках Тимптон и Учур наблюдается ледоход.

На реке Амга отмечается повышение уровней воды с интенсивностью

от 15 — 90 см в сутки, наблюдаются подвижки льда и разводья. Вскрытие реки в Амгинском районе прогнозируется на 9 — 11 мая.

На реке Вилюй в продолжается подъем уровней воды, суточный рост составил от 10 — 40 см, наблюдается вода на льду и закраины. Вскрытие реки Вилюй в Сунтарском районе прогнозируется на 12 — 17 мая.

На реках Яна, Индигирка и Колыма суточный рост уровней воды составил 2 — 5 см, наблюдается вода на льду и закраины.

«Гидрологический мониторинг на реках республики осуществляется 194 гидрологическими постами Якутского УГМС, в том числе 127 постоянными и 67 временными, проведением авиаразведки на воздушном судне Ми-8 МТВ Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, применением беспилотных авиационных систем, а также с использованием космических снимков полученных с мобильного приемно — передающего комплекса расположенного в г. Якутске», прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Напоминаем, что для координации действий сил и средств, а так же мониторинга обстановки в бассейне рек Лена, Алдан, Амга и Татта работают четыре межведомственные оперативные группы Главного управления в составе 46 человек личного состава и 8 единиц техники, в том числе 2 воздушных судна.