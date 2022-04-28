Общине эвенков подарили тундровых оленей

«ЭльгаУголь» в рамках программы по увеличению поголовья и укрепления стада приобрела у общины «Удьуор» Усть-Янского района для родовой общины «Исток» Нерюнгринского района 24 оленя. В настоящее время животные проходят адаптацию.

Тундровое оленеводство отличается интенсивным характером выпаса: в бесснежный период года стада находятся практически постоянно под надзором пастуха, который наблюдает за процессом выпаса и систематически вмешивается в него, не допуская слишком большого «распыления» животных по территории и заставляя стадо постоянно менять направление движения, по нескольку раз проходить через богатые кормом участки пастбища.

В свою очередь, таежное оленеводство не требует постоянного наблюдения за оленьим стадом – оно практикуется лишь в течение коротких периодов времени. Вместе с тем олени в поисках лучшего корма могут очень широко расходиться, что требует наличия большого количества свободной земли и отсутствия поблизости других стад, к которым ушедшие животные могли бы прибиться.

Поддержка коренных малочисленных народов Севера – одно из основных социальных направлений «ЭльгаУгля». Компания – давний и надежный партнер оленеводческой общины эвенков «Исток».

«Исток» развивает хозяйство в селе Иенгра Нерюнгринского района. Исконный промысел эвенков – оленеводство. Кроме того, они занимаются рыбным промыслом, разводят скот и считаются прирожденными охотниками.

Община и сегодня сохранила традиционный образ жизни малочисленных народов. Конечно, в настоящее время эвенки живут не в чумах, а в обычных домах, но по-прежнему в полной гармонии с природой.

Поддержка родовой общины компанией «ЭльгаУголь» – это не только пример здорового взаимодействия между представителями промышленного освоения территории и коренными жителями, но и осознанная позиция компании, говорит председатель совета директоров «ЭльгаУголь» Альберт Авдолян.

«Отклик на нужды коренных народов – наша обязанность. Это помогает в сохранении уникальной культуры эвенков, их традиционного уклада жизни. Поддержка компании обеспечит стремление народов Якутии к устойчивому развитию», – подчеркивает он.