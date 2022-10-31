Община «Тыва» встретилась с участниками коркинского турнира

30 октября 2022 г. в Доме дружбы народов им.А.Е. Кулаковского Национальная община «Тыва» г.Якутска встретилась с участниками Международного турнира по вольной борьбе памяти Д. Коркина, среди которых были бронзовые призеры Монгуш Начын Олзеевич (57 кг) и Монгуш Кежик Буянович (61 кг).

Гости посетили выставку народно-прикладного творчества «Якутия -территория единства». Студенты АГИКИ Бай-Белек, Салчак Айдыс, Сандак Самбажык выступили с концертными номерами перед земляками.

Спортсмены отметили высокий уровень организации соревнования и благодарили якутских болельщиков за поддержку. Они были рады встретиться в Якутске со своими земляками, надеются на новые встречи.