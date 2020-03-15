Общий стаж семьи Харитоновых из Таттинского ЖКХ – 216 лет

Харитоновы и зятья Кондаков И.Г, Слепцов И.П.. Лазарев А.Н. на фоне котельной №8 ЦУБ.

В развитие жилищно-коммунального хозяйства Таттинского улуса на протяжении многих лет вносит свой весомый вклад семья Харитоновых. Эта многочисленная династия пользуется всеобщим уважением благодаря добросовестному и ответственному исполнению служебного долга.

Мотрена Афанасьевна и Петр Иванович Харитоновы воспитали шестерых сыновей и двух дочек. С 1965 г. добрая, скромная и трудолюбивая женщина, с незрячим мужем, не боясь трудностей, наравне с мужчинами отработала более пяти лет кочегаром в котельной «РАЙПО». С того времени положено начало трудовой династии Харитоновых в отрасли ЖКХ.

Коркин Гаврил Гаврильевич — старший брат

У Гаврила Гаврильевича Коркина, сына Мотрены Афанасьевны, 21 год стажа в отрасли. Он работал плотником и шофером в Алексеевском ККПиБ и в филиале ГУП «ЖКХ РС (Я)».

Харитонов Роман Петрович

Старший сын семьи Харитоновых Роман Петрович с 1969 г. работал трактористом в коммунальном хозяйстве. Он более 16 лет нес службу водителем сначала в ККПиБ, позже в ПУ «ЖКХ» и в районном ЖКХ. Сегодня его сыновья продолжают добрые традиции, работая в котельной №8.

Харитонов Роман Романович

Роман Романович, электрик-слесарь котельной №8, начал свою трудовую деятельность в 1998 г. водителем.

Харитонов Мичил Романович

Мичил Романович в 2008 г. устроился кочегаром, а с 2014 г. он занимает должность оператора.

Харитонов Николай Петрович

Харитонов Николай Петрович с 1978 г. трудился водителем, он — первый механик автотранспортного цеха Таттинского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)». Его зять Дмитрий Харитонов больше пяти лет трудился рабочим пилорамы. Сыновья Александр и Николай тоже работали трактористами в ЖКХ.

Харитонов Герасим Петрович

Харитонова Герасима Петровича в конце 1970-х годов пригласили работать заместителем начальника по хозяйственной части, в 80-е годы его назначили начальником участка.

Харитонов Афанасий Петрович

Харитонов Афанасий Петрович, почетный работник ЖКХ РС (Я)», проработал в ЖКХ района больше 25 лет. Трудовую деятельность начал кочегаром в котельной №4 в 1988 году. Через десять лет его назначили мастером котельной №8, где он работал до последних дней жизни.

По настоящее время руководимый им производственный участок, по праву, остается одним из передовых в филиале. Мастером здесь работает его зять, Лазарев Александр Николаевич. Зятья Кондаков Иннокентий Геннадьевич и Слепцов Иван Петрович, здесь же – операторы котельной.

Харитонова Ульяна Семеновна

Харитонова Ульяна Семеновна, жена Афанасия Петровича, трудится в отрасли больше 37 лет. Она — расчетный бухгалтер Таттинского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)». Их дочь Ньургустана Слепцова в течение семи лет работала диспетчером АДС. Дочь Федора Лазарева 3 года отработала бухгалтером в филиале. Сын Афанасий в отрасли больше 10 лет, начинал карьеру слесарем-ремонтником в филиале. Сейчас работат мастером смены в АО «Водоканал».

Харитонов Афанасий Афанасьевич

Каждый из трудовой семьи отмечен многочисленными наградами родного предприятия, курирующего министерства и Таттинского улуса.

Добросовестное отношение к работе и уважительное расположение к людям – качества, которые предшествующее поколение Харитоновых передало своим потомкам, на протяжении многих лет служат эталоном профессионализма и образцом для подражания. В этом и заключен секрет силы и жизнеспособности рабочих династий — быть надежной опорой для близких людей.

Как сообщили специалисты Таттинского филиала, сегодня осуществляются мероприятия по присвоению имени Харитонова Афанасия Петровича котельной №8 и открытию небольшого музея их семейной династии.

