Общество возмущено диким случаем в Якутии

В социальных сетях 28 июля начала активно распространяться фотография сожженного сэргэ в селе Улахан-Мунку Олекминского улуса. В местной администрации ЯСИА сообщили, что это были обломки старых сэргэ, которые со временем из-за ветхости упали и их, согласно традиции, спрятали в лесу. Но тем не менее, глава наслега Еремей РЕШЕТНИКОВ подчеркнул, что сжечь священный символ могли лишь те, кто не знает и не чтит традиций. На данный момент ведутся поиски виновных лиц.

“Происшествие случилось на местности, где мы традиционно празднуем ысыах. Рядом есть речка, где отдыхают не только жители нашего наслега – приезжают часто гости со всей республики, это излюбленное место для многих. Там и раньше бывали праздники, но обычно посетители всегда за собой убирают. На этой местности были старые сэргэ, которые со временем уже обветшали, многие из них по этой причине упали. Мы их по обычаю сложили в лесу возле берез. Кажется какая-то пьяная компания в поисках старых сучьев нашла сэргэ и, возможно, по не знанию традиций, они понесли их в урасу, где и разожгли костер”, – рассказал Еремей Решетников.

После распространения информации о содеянном в социальных сетях, местная молодежь и работники администрации по своей инициативе провели в местности субботник, убрали весь мусор, а старые сэргэ увезли подальше. Новые священные символы, заменившие старые, никто не трогал и они все еще украшают местность.