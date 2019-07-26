Общество Осуохай поздравляет запевалу с победой на российском уровне!

Общество Осуохай поздравляет нашу Дархан Этээччи, известную своей авторской школой молодых сказителей САХААЙТУ – Айталину Мойтохонову с очередной победой!

Айталина и ее муж Анатолий ВАСИЛЬЕВ, их замечательная семья из Верхневилюйска выиграли Всероссийский конкурс «Семья года» в номинации «Семья – хранитель традиций»! Они занесены в Почетную книгу «Семья года: Россия 2019». Это высокая победа на федеральном уровне, продвижение республики и экспансия культуры нашего народа.

Стоит отметить, что победа эта не случайна. Уникальный якутский фольклор и особенно осуохай, где личность отдельного человека умножается на высокую энергетику всех, вошедших в круг, соприкасается с прошлым и будущим народа, поднимая огромные культурные пласты, сказывается на качестве жизни. Под качеством жизни мы понимаем, в первую очередь, исповедование нравственных ценностей, душевный комфорт, уважение к заветам предков, сохранение окружающей природы и традиционных ценностей народа и в то же время, движение вперед в ногу со временем. Это возможно, если сохранять фольклор, народные промыслы, ремесла, традиционные духовные ценности.

Общество осуохай и демографический вопрос очень сильно связаны. Там, где развит осуохай, там настоящая земная любовь, крепкие и многодетные семьи. По статистике, наибольшее количество многодетных семей в Якутии в Сунтарском улусе, на втором месте – Верхневилюйский и на третьем – Нюрбинский. Как раз те улусы, где наиболее сохранились национальная культура, традиции, где процветает осуохай. Это и есть священная тайна осуохая.

Мы искренне рады, что та же наша Айталина выиграла и достойный приз Ысыаха Туймаады – 2019 как Саха Сирин Дархан Этээччи. Это высокое звание каждый год достигается в упорной и конкурентной, захватывающей борьбе. Отрадно, что ряды запевал осуохая с каждым годом заметно молодеют.

Еще раз поздравляю САХААЙТУ и ее мужа, ее семью с высоким успехом! Желаю здоровья и процветания этой талантливой семье, дальнейшего высокого полета на крыльях якутского осуохая!