Общество монголо-саха сотрудничества: встречи и планы



10 февраля 2022 года состоялась встреча министра по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) Гаврила Кириллина с председателем общества монголо-саха сотрудничества Амаржаргал Балжинням. На встрече также присутствовал первый секретарь представительства МИД России в г. Якутске Наталия Татаринова, сообщает @mvsidn_yakutia

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В ходе встречи обсуждались вопросы в сфере культуры, науки, образования, спорта и здравоохранения.

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В год 100-летия образования ЯАССР будет проработан вопрос участия представителей культуры Монголии в IV международном фестивале «Встреча шедевров ЮНЕСКО на Земле Олонхо» в рамках республиканского национального праздника «Ысыах Олонхо» в Верхневилюйском улусе.

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Общество монголо-саха сотрудничества окажет содействие в организации осенью 2022 года в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского Дней монгольского кино, посвященных известному монгольскому режиссеру Б. Балжинням. В рамках дней планируются встречи со зрителями, творческий вечер-презентация «Творчество и жизнь режиссера Б. Балжинняма», выставка и другие мероприятия.