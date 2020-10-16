Общественный совет при Минспорта осудил поведение борца Николая Охлопкова

На прошлой неделе прошло очередное заседание Общественного совета при Минспорте Якутии, сообщает «Спорт Якутии».

На очередном заседании были рассмотрены три вопроса. Модератором выступил председатель Совета Дмитрий ПЛАТОНОВ.

Онлайн-заседание началось с рассмотрения вопроса «Развитие спортивной науки и научно-методической деятельности в области физической культуры и спорта», по которому с докладом выступила проректор по научной работе ЧГИФКиС Светлана ГУЛЯЕВА.

«О проекте Концепции развития Адаптивной физической культуры и спорта в РС (Я) на период 2021-2030 годы» заслушана информация зам. директора РЦАФКиС Александра АБДУЛЬМАНОВА.

По вопросу «Легкая атлетика: как вид спорта в РС (Я), проблемы и пути его развития» представил информацию исполнительный директор Федерации легкой атлетики республики Иван ИГНАТЬЕВ (к огромному сожалению, Иван Симафорович 11 октября скоропостижно скончался – прим.ред. СЯ).

В заключении состоялось обсуждение поведения борца вольного стиля ОХЛОПКОВА Николая Петровича, проходящего свидетелем в следственном отделе прокуратуры Нюрбинского района по факту обнаружения трупа гр. АНАНЬЕВОЙ. Девушка погибла с признаками криминального характера. Как пишут прокуратура, следствие, Охлопков спровоцировал, был закупщиком спиртных напитков, которые принесли такие горькие плоды. Он, видя, что его друг детства КОНОБУЛОВ начал бить гр. Ананьеву, не остановил, ушел, никого не информировал. Комиссия при Министерстве по физической культуре и спорту, которая рассмотрела дело, дала строгий выговор, запретила Охлопкову на определенное время выступать в соревнованиях международного уровня. В своих выступлениях члены Общественного совета выразили свое возмущение по поводу случившейся страшной трагедии. В данное время Охлопков проходит как свидетель, получается, с юридической точки зрения он не виноват. В связи с этим Общественный совет пришел к единому мнению, не оставлять это резонансное дело в стороне. Тренера по видам спорта не просто должны развивать у спортсменов силу, волю и т.д., но и в работу тренеров обязательно должны быть включены и этическая сторона тренерской деятельности, этическое воспитание, воспитывающая в спортсменах достойное поведение в обществе. Следует понимать, о том, что любой спортсмен, в отличие от обычного человека, это вооруженный человек без оружия, руки и ноги – это уже оружие, потому что человек занимается спортом. Поведение Охлопкова говорит о том, с ним велась недостаточная воспитательная работа с детства, со школьной скамьи. Дело с Охлопковым передано широкой огласке в средствах массовой информации. Николай Охлопков должен выступить с сожалением, раскаянием, признанием совершенной необдуманной ошибки, выразить о готовности к ее исправлению. Министерству по физической культуре и спорту рекомендовано рассмотреть персональное дело на ближайшей Коллегии, сообщает «Спорт Якутии».

Напомним, что Николай Охлопков считается одним из самых талантливых борцов Якутии. Два года назад он стал гражданином Румынии и выступает под флагом этой страны. Обычно Охлопков давал землякам повод гордиться им.

Но вот, 18 марта 2020 года стало известно, что в Сунтаре зверски убита 19-летняя Алена Ананьева. Дело получило широкую огласку после поста ее матери в соцсети. Установлено, что в тот вечер в доме по улице Кирова, где проживали Алена со своим другом Айсеном КОНОБУЛОВЫМ, его младшей сестрой и ее малолетним ребенком, отмечали очередной спортивный успех Николая Охлопкова. Версия следствия и материалы, опубликованные на разных ресурсах, значительно разнятся. Официально Николай Охлопков проходит свидетелем. Однако спортсмен понес серьезные репутационные риски.

Как видим, Общественный совет при Минспорта осудил поведение спортсмена, запретил ему участвовать в соревнованиях международного уровня, рекомендовал ему выступить с раскаянием и признать ошибку, а также рекомендовал Минспорта рассмотреть персональное дело Николая Охлопкова на ближайшей коллегии.