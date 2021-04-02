Общественный совет ЛОРПа заработал в обновленном составе

1 апреля в Ленском пароходстве прошло заседание Общественного совета при генеральном директоре ПАО «ЛОРП» после годового перерыва в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В работе Совета приняли участие руководители пароходства: исполнительный директор Сергей ЕМЕЛЬЯНОВ, директор по экономике и финансам Марина ИВАНОВА, заместитель исполнительного директора Владимир МЯКИШЕВ, главный инженер Владимир СИМОН.

Приветствуя участников заседания, генеральный директор Сергей ЛАРИОНОВ сказал:

«Очень рад видеть в добром здравии наших дорогих ветеранов. Хорошо, что все в рабочем строю и готовы к активной деятельности Общественного совета, перед которым ставятся большие задачи».

Сергей Александрович Ларионов рассказал об итогах финансово-экономической деятельности предприятия за 2020 год:

«Пароходство перевезло за минувшую навигацию более 1,5 миллиона тонн народно-хозяйственных грузов, план выполнен на 109 процентов. Большого увеличения коллектив добился по всем производственным и экономическим показателям, благодаря этому ПАО «ЛОРП» получил высшую награду транспортной отрасли России – «Лидер отрасли» 2020 года. Это уже вторая награда, первый раз мы были «Лидерами отрасли» в 2017 году, когда было значительное увеличение объёма грузоперевозок в связи доставкой грузов для строительства газопровода «Сила Сибири». Продолжается строительство Жатайской судоверфи – хорошее дело, как для пароходства, так и для всей республики в целом. Над реализацией данного проекта мы работали 10 лет, строительство идёт, есть проблемы, они все решаемы. Продолжаем осваивать грузоперевозки в западном направлении, где у нас работают пять единиц: «Сибирские» — «Капитан Пашнин» и «Святитель Иннокентий», две морские нефтеналивные баржи и морской буксир «Пак», они отстаиваются в Архангельске. На «Паке» я побывал на прошлой неделе и отмечаю хорошее состояние буксира. Большие объемы работ производятся на построенном причале «Якутск» на Даркылахе, продолжается строительство грузового терминала в Нижнем Бестяхе, к которому планируется подведение железнодорожной ветки для бесперевалочной доставки грузов «вагон-судно», «судно-вагон». Работа в данном направлении активно ведётся. Пароходство будет строить жилые дома на Белой Горе и в Усть-Майском улусе по республиканской программе расселения из ветхого и аварийного жилья. На стадии согласования проект строительства нового флота. Планов у пароходства много, сегодня главная задача – это подготовка к навигации 2021 года, которая ведётся строго по плану: выморозочные работы завершены, сдача флота в техготовности идёт по графику, судоремонтные работы на завершающей стадии.

На заседании Совета был избран новый председатель: единогласно проголосовали за Сергей Михайловича ТАРАНЕНКО, который более полувека отдал родному предприятию, 50 навигаций ответственно трудился капитаном, награжден почетным званием заслуженный работник транспорта РФ, знаками «Специалист высшего класса», «Гражданская доблесть» и др. В состав Совета влились новые кадры – ветераны Жатайского флота: опытный механик с полувековым опытом работы на судах и производстве ЛОРПа Виктор Алексеевич ЗУЕВ, труд которого отмечен Грамотой Правительства РС(Я), медалью «300 лет Российскому флоту», Флотским крестом и ответственный капитан, отличник речного флота, почётный работник водного транспорта РС(Я) Александр Васильевич СЁМКИН.

Генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей Ларионов вручил заслуженные награды – высшую награду пароходства золотой знак «Почётный работник Ленского объединенного речного пароходства» члену Общественного совета, заслуженному ветерану предприятия Геннадию Валерьяновичу СУХАНОВУ, все члены Совета получили удостоверения. На заседании было озвучено решение о переименовании т/х «ОТ-2131» в «Механик Курчатов» — в память о члене Общественного совета, «Лучшего механика МРФ», почётного работника речного транспорта, почётного работника Российской транспортной инспекции, заслуженного ветерана ПАО «ЛОРП» — Леониде Иннокентьевиче КУРЧАТОВЕ, скоропостижно скончавшегося в сентябре прошлого года.

Подводя итоги заседания Общественного совета, генеральный директор С.А.Ларионов, обсуждая план работы на ближайшую перспективу, отметил: