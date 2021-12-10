Общественный Совет «ЛОРП» подвел итоги года

10 декабря в ПАО «ЛОРП» прошло заседание Общественного Совета при генеральном директоре Сергее ЛАРИОНОВЕ. В заседании приняли участие: исполнительный директор Сергей ЕМЕЛЬЯНОВ, начальник Управления по эксплуатации флота Юрий БАДИН, главный инженер Владимир СИМОН, члены Общественного Совета во главе с председателем Сергеем ТАРАНЕНКО.

Сергей Ларионов отметил в своём докладе, что год был очень сложным, второй год работали в условиях пандемии, экономического кризиса, но несмотря на все трудности выполнили все договорные обязательства. По предварительным данным в навигацию 2021 года отправлено более 1 миллиона 550 тысяч тонн народно-хозяйственных грузов, что составило 101 % от планового объема. Также перевыполнен план Северного завоза. Положительные итоги года озвучены на Экспертном Совете Ленского бассейна, Правительства Республики Саха (Якутия) и Правительства Иркутской области. В ближайшее время предстоит отчет перед Правительством республики.

В пароходстве начинается период отчётов — в ближайшее время все подразделения будут отчитываться о проделанной работе по всем экономическим показателям, по лимитам расходования финансовых средств. Также все ведущие управления пароходства – по эксплуатации флота, коммерческое, строительное, финансово-экономическое озвучат результаты работы за 2021 год.

О работе Общественного Совета доложил заслуженный работник транспорта России, председатель Сергей Тараненко.

Члены Совета принимали активное участие в мероприятиях, посвященных Дню Великой Победы, к 100-летию образования Якутской АССР: в составлении памятных событий п.Жатай, «100 славных дел» ГО «Жатай» (производство, люди, строительство, спорт; выставка в здании Жатайского музея). Также ветераны пароходства участвовали в проведении торжественных мероприятий — проводов в рейс новых пассажирских скоростных судов «Валдай» с участием главы РС(Я) А.С. НИКОЛАЕВА, переименованных теплоходов «Капитан Спиридонов», «Капитан Суханов», «Механик Курчатов», в мероприятиях ЯРО ИППО по открытию памятной часовни в п.Графский берег в честь 135-летия посещения Графа Игнатьева Алексея Павловича, проводили производственные встречи с руководством Жатайского техникума и других мероприятиях.

«В 2022 году мы будем отмечать 100-летие образования Якутской АССР и планируем на республиканском уровне увековечить имена знаменитых речников, Героев Социалистического труда П.Н.Иванова, Н.Н.Слобожанина и М.Ф.Спиридонова», — отметил С.М.Тараненко. В планах Совета в межнавигационный период содействовать Жатайскому судоремзаводу в проведении судоремонтных и ледокольно-выморозочных работ, с марта участвовать в проведении аттестации рабочих мест и других производственных вопросах.

Сергей Ларионов положительно оценил работу Общественного Совета, отметив, что активное участие опытных производственников и капитанов с 50-летним стажем, является большой помощью в решении актуальных вопросов деятельности пароходства. Членам Совета были вручены сувенирные подарки с пожеланиями крепкого здоровья, счастливого Нового Года, семейного благополучия и успехов в наступающем 2022 году!