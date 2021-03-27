27.03.2021
19:38
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Политика
Общественный наблюдатель об обстановке на выборах мэра Якутска
Общественный наблюдатель участковой избирательной комиссии №704 Николай Гребенников, председатель правления общественной организации «Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренний войск Республики Саха (Якутия)»:
«Есть такое выражение – «штатном режиме». Все проходит спокойно, все медицинские нормативы соблюдаются. Не было скандалов, грубых взаимоотношений я не вижу. Тут вот ступенечка есть, все кричат, — осторожненько! Помогают людям. На входе лежат медицинские маски, перчатки, измеряется температура. Все очень культурно».
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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