Общественный наблюдатель об обстановке на выборах мэра Якутска

Общественный наблюдатель участковой избирательной комиссии №704 Николай Гребенников, председатель правления общественной организации «Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренний войск Республики Саха (Якутия)»: «Есть такое выражение – «штатном режиме». Все проходит спокойно, все медицинские нормативы соблюдаются. Не было скандалов, грубых взаимоотношений я не вижу. Тут вот ступенечка есть, все кричат, — осторожненько! Помогают людям. На входе лежат медицинские маски, перчатки, измеряется температура. Все очень культурно».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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