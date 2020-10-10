Известные якутяне призывают сплотиться в борьбе с COVID-19

Вроде бы, как совсем недавно мы с большой радостью и воодушевлением, строя новые радужные планы, которые принесет год Крысы, отмечали 2020 год. Все астрологи мира предвешали, что такое редкое сочетание цифр: 0, 2 будет весьма удачным и перспективным во всех делах и начинаниях…

Но, в реальности все оказалось не так-то просто. Мир потрясла новая глобальная пандемия, неизвестная инфекция, которой дали название COVID-19.

Если напомнить, то все вроде бы началось где-то там, где нас нет и не было, а именно в декабре 2019 года в Китае, в городе Ухане впервые была зафиксирована короновирусная инфекция. Усилиями руководства КНР, введением жестких карантинных мер, в ограниченное время им удалось остановить широкое распространение болезни в пределах своей страны… Но инфекция COVID-19, начавшись там, перешагнула границы и начала распространяться по миру… Мир еще не очень-то осознал, что эта напасть так страшна, что все ограничится границами КНР. Все оказалось намного сложнее и уже 30 января ВОЗ объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией…

А в России эта инфекция с большой скоростью начала атаку после нового года, так как были сильные морозы и мы надеялись, что инфекцию испугают наши крепкие морозы, а затем сильная жара. Но, ожидания не оправдались. И вот уже больше, чем полгода мы, россияне и якутяне, живем в новой реалии, которая называется “сидим дома”, “самоизоляция”, “маски”, “дезинфекция” ит.д. Следует заметить, что руководство России и нашей республики изначально предприняли огромные усилия, чтобы ограничить глобальное распространение пандемии и постарались, чтобы сократить количество жертв новой и неизвестной коварной инфекции. По всей стране, начиная от Президента РФ, В. Путина, с самого начала прозвучали призывы к гражданам страны беречь себя и своих родственников, друзей и старшее поколение, которые оказались наиболее уязвимыми к этой “короне”. Были введены различные ограничительные меры, предострегающие от дальнейшего ограничения контактов заболевших. И эти мероприятия продолжаются и сейчас. В последние месяцы, особенно в летние отпускные дни многие люди расслабились в надежде, что все не так страшно. Но болезнь не ушла, она рядом и с наступлением холодов вновь начались усиленные атаки этой напасти по названию “корона вирус”, которая унесла жизнь многих наших сограждан….В нашей республике, за это время заболели более 10 тысяч человек и многих из них уже нет на этом белом свете и это страшно и больно…

И вот буквально 7 октября сего года руководитель нашей РС(Я), Ил Дархан Айсен Сергеевич Николаев обратился ко всем жителям республики с призывом: “Я призываю вас, друзья, осознанно отнестись к этой ситуации, чтобы без введения жёстких мер мы смогли пережить вторую волну заболеваемости, не допустить тяжелейших последствий для экономики, сохранить самое главное – человеческие жизни! Сейчас важно, чтобы мы все ясно и трезво понимали риски, не впадали в панику, но и не игнорировали опасность. Будем солидарными и ответственными, поддержим друг друга! Нам надо выстоять, защитить здоровье и жизнь всех якутян”!

И мы все должны понять и поддержать призыв своего руководителя, ибо это касается жизни нас самих, наших родняых и близких, нашего старшего поколения, кому 65+.

Что касается лично меня, то я как законопослушный гражданин, чтобы не подвергать себя и своих родных риску сижу на #самоизоляции с марта месяца и в этом меня поддерживают мои дети и внуки, ибо любят меня и дорожат нами… Но вне зависимости от ограничительных и других мер, болезнь распространяется, как по столице Якутск, так и по улусам.

Я попросила поделиться своими мнениями по поводу обращения Главы РС(Я) некоторых известных людей. Оказалось что многие из них не только заболели, но в данный момент находятся в больнице…

Предлагаю вниманию особое мнение известного деятеля культуры РС(Я), маэстро Владимира Индигирского, который в данное время находится в стационаре: Введение ограничения — это сдача жизненного экзамена перед лицом короновирусной опасности.

Многие ходят без масок, не соблюдают дистанцию. Ведут так, как будто делают одолжение людям. Выступление Главы Республики Айсена Николаева было продиктовано с заботой о народе, о его долгосрочных планах и семейном благополучии каждого из нас. А как же иначе? Без здоровья нет будущего! У меня много друзей по всему миру и они пишут, что в их странах много смертей, ликвидированы частные оркестры и хоры. Люди остались без работы. Никто их содержать не в состоянии. Таким, на деле оказалась их высокоразвитая медицина, когда грянула беда. Она рухнула как плохая театральная декорация. А наши медицинские работники уверенно держат вызов времени. Все они работают в скафандрах. Больному человеку трудно расслышать их. Но, это только вначале. Потому что мы понимаем: для чего и ради кого этот защитный костюм. Я лежу и зримо чувствую сейчас, как наше здравоохранение отважно работает в новой реальности. Они выработали свой план действий и стиль работы. Жаль, что многие пациенты (говорят они сами) были самонадеянны и слушали своих приятелей отрицающих опасность инфекции. Находясь в больнице я вижу, как все медики своими руками, глазами, голосом стараются помочь нам. Еда в стационаре разнообразна и вполне подходит для лечения. «Простая каша — пища наша»- говорили предки. А поставить укол, найти вену — наши медики всегда были впереди планеты всей. Глубокие и противоречивые изменения произошли во всём мире. Вирус навязал свои приоритеты. Поэтому мы должны искать новые типы коммуникаций. Здесь большую роль должны сыграть телевидение и радио. Пора менять тон гламурности и веселья, выработать в реалиях времени новые передачи на медицинские темы. Общественные организации, Академия духовности, авторитетные знаковые лица должны появиться на наших экранах. Сегодня наши любимые родители сидят по домам. Почему НВК не думает о них? Почему для них не транслируют старые радио- телеспектакли, концерты? Я верю, что мы способны преодолеть любые испытания. Наши предки всегда в сложные времена умели консолидироваться вокруг своего руководителя и преодолевали вместе любые опасности и лихолетья. Будьте все здоровы!

Известный общественник, член Общественной палаты РС(Я), председатель ЯРО “Россия-Япония” Николай Барамыгин также заразился инфекцией и находится в больнице на лечении: Я пишу из ковидного отделения республиканской инфекционной больницы.

Здесь находится около 100 больных коронавирусом, в основном, пенсионного и пожилого возраста. Как говорят специалисты, эта новая болезнь — короновирус, пришла всерьёз и надолго, и не надо обманывать себя, что болезнь скоро закончится. После заболевания наша семья прочувствовала различные подходы в разных поликлиниках по отношению к данному заболеванию. Мне сейчас понятно, что действительно, сроки анализов ПЦР очень затянуты, человек может целую неделю быть распространителем вируса, ожидая результат анализа. Многие с поражением лёгких более 45% абсолютно не чувствуют симптомов заболевания. И, как я писал, очень много больных за 65+ лет, что говорит о заражении целыми семьями и о том, что пожилые люди ходят в магазины и заражаются. Поддерживаю обращение Ил Дархана о более ответственном отношении к собственному здоровью, здоровью сотрудников и здоровью пожилого поколения. Наши медики в больнице месяцами живут вне семьи, каждый день заходят в красную зону с риском заражения, они настоящие герои! Как член Общественной Палаты Республики Саха (Якутия) считаю необходимым провести анализ проводимого в республике сокращения медицинских учреждений, чтобы понять, как повлияла оптимизация как раз перед мировой пандемией на общее состояние здравоохранения республики, особенно в отдалённых улусах и наслегах.

В отдаленные наслеги и улусы также добралась “коронавирус”. И вот я связалась по телефону с главой Оймяконского улуса Иннокентием Сивцевым:

В Оймяконском улусе (районе) по состоянию на 09.10.2020 г. зарегистрировано 100 случаев короновирусной инфекцией, из них 14 случаев среди лиц, прибывших на работу вахтовым методом, выздоровело 73 человека. Безусловно в настоящее время приоритетной задачей является обеспечение соблюдения ограничительных мер в быту и на работе, применения индивидуальных средств защиты органов дыхания и социального дистанцирования, проведения дезинфекции в помещениях. Каждый из нас должен проявлять сознательность, чувствовать ответственность за здоровье и жизнь окружающих людей. Только совместными усилиями мы можем остановить распространение болезни, соблюдая простые гигиенические правила. Административная комиссия МО «Оймяконский улус (район)» проводит работу в данном направлении, по выявлению нарушений режима повышенной готовности и контроль будет только усиливаться, вплоть до приостановления деятельности организаций, не соблюдающих установленные требования. В этой связи обращение главы республики Айсена Николаева своевременна и окажет поддержку в нашей работе по борьбе с инфекцией.

Новая и неизвестная пандемия внесла в нашу повседневную жизнь много нового. В том числе в образовательных учреждениях разного вида и форм. Мы все стали свидетелями как в нашей жизни понятия: “дистационное образование”, работа на “удаленке” и т.д. стали привычными. И в этой связи я попросила поделиться своим видением известного ученого, д.фил.н., профессора СВФУ Василия Илларионова:

Я внимательно прослушал обращение Айсена Сергеевича Николаева в прямом эфире. Он с большим волнением и озабоченностью обратился ко всем жителям республики. С тем, что ситуация действительно тревожная и сложная знаком лично, а не по наслышке. Моя родная дочь врач-пульмонолог, Дария Васильевна Аммосова, уже несколько месяцев самоотверженно, со своими коллегами работает на передовой, в красной зоне, спасая жизни больных этой инфекцией. Они забыли про свои семьи, личные заботы, посвятив себя полностью этой опасной работе. Они стараются через различные каналы довести до жителей республики об опастности, но, к сожалению, люди пренебрегают их советами и зачастую не доверяют и думают что все не так страшно как говорят…

Мне очень жалко врачей и медперсонал, которые несмотря на сильную жару и другие факторы в полной эпикировке работают, не жалея сил и себя. Каждый день я прошу всевышние силы, чтобы они были здоровы и чтобы эта пандемия, наконец-то ушла бы… Врачи и медперсонал работают без отдыха и отпусков все эти месяцы …. И поэтому обращение главы республики своевременна и всем надо четко и ответственно выполнять все рекомендации по соблюдению режима и самоизоляции, санитарных норм и порядка во всем. А что касается “дистанционного образования и обучения”, работы на “удаленке”, то в наш век информационных технологий, когда почти все жители республики имеют доступ к интернету, умеют пользоваться компьютерами, смартфонами и т.д., то это не так сложно, как кажется, а во многом даже удобно. Ведь сидя дома, одним нажатием кнопки можно связаться со всем миром, черпать любую информацию через различные современные гаджеты. Даже мы, люди в возрасте, освоили это и поводов к нарушению режима самоизоляции нет. Думаю, что полезно бы через эти современные технологии организовать различные интересные онлайн конференции.

Молодежь РС(Я), общественные организации и т.д. также полностью поддерживают призыв, обращение главы РС(Я) Айсена Николаева. Об этом написала мне Дария Филиппова, руководитель направления «Молодая Якутия» открытого Форума женщин РС (Я) «Подруги-Дьүөгэлэр»:

Призываю всех носить маски, пользоваться антисептиками. Часто вижу, как в общественном транспорте многие ездят без масок, сидят кашляют. Это очень безответственно по отношению к себе и другим, давайте беречь друг друга.

И в заключение хочу еще раз подтвердить о своей поддержке главы РС(Я) Айсена Николаева по его обращению ко всем нам: Я призываю вас, друзья, осознанно отнестись к этой ситуации, чтобы без введения жёстких мер мы смогли пережить вторую волну заболеваемости, не допустить тяжелейших последствий для экономики, сохранить самое главное – человеческие жизни! Сейчас важно, чтобы мы все ясно и трезво понимали риски, не впадали в панику, но и не игнорировали опасность. Будем солидарными и ответственными, поддержим друг друга! Нам надо выстоять, защитить здоровье и жизнь всех якутян!

Маргарита Винокурова, кандидат педагогических наук, заслуженный работник образования РС(Я), член СЖ России, на самоизоляции, 65+