Общественных наблюдателей обучают к выборам в Госдуму

Стартовало обучение в формате онлайн для общественных наблюдателей за голосованием на выборах 2021 года. Семинары пройдут на десяти площадках. Подключатся те муниципальные образования республики, куда по тем или иным причинам преподаватели еще не выезжали. Завершится онлайн-обучение 15 июня.

Задача обучения — в короткий срок, в теплой и доброжелательной атмосфере сотрудничества обеспечить возможность жителям республики, которые интересуются выборами и политикой, освоить «искусство наблюдения», квалифицированно исполнить свой гражданский долг и стать субъектами общественного контроля на выборах. Тренеры в том числе объясняют, как наблюдателям не растеряться в сложной ситуации на избирательных участках.

В первый день преподавателями выступили члены Общественной палаты Республики Саха (Якутия) 1-й проректор Арктического государственного института культуры и искусств Станислав ИВАНОВ и главный врач Якутского республиканского наркологического диспансера Альбина СИВЦЕВА.

Во второй день обучение проводят член Общественной палаты Якутии генеральный директор Якутского фондового центра Альбина ЧЕРЕПАНОВА и начальник отдела подготовки научных кадров Департамента науки и инноваций СВФУ им. М.К. Аммосова Петр НИКОЛАЕВ.

Завтра преподавать тонкости работы наблюдателя на избирательном участке расскажут член Общественной палаты России Лена ЕФРЕМОВА и член Общественной палаты Якутии, директор Высшей школы музыки РС(Я) Надежда ЗАЙКОВА.

Онлайн-обучение прошли общественные наблюдатели Жиганского, Усть-Янского, Аллаиховского, Кобяйского, Булунского районов и городского округа Жатай.

Обучение идет в формате онлайн с требуемыми мерами безопасности. Тренеры соблюдают социальную дистанцию, используют одноразовые маски и респираторы, обрабатывают руки антисептиком. Максимальное количество участников в помещении не превышает пяти.