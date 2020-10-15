Общественные советы усиливают позиции в улусах Якутии

Общественная палата РС(Я) провела онлайн-совещание с Общественными советами и администрациями муниципальных районов. География участников была разнообразной: Нижнеколымский, Жиганский, Кобяйский, Нерюнгринский, Усть-Майский, Чурапчинский и другие. Всего участвовали представители 21 района.

Первым делом участники обсудили деятельность Общественных советов. На эту тему выступили заместители председателя Общественной палаты РС(Я) Николай Бугаев и Валентина Кириллина, председатель Общественного совета Горного района Василий Тимофеев и председатель Общественного совета Жиганского эвенкийского национального района Христина Афанасьева.

Общественники пришли к мнению усилить работу Советов, организовать общественный контроль над реализацией национальных проектов и мониторинг за ходом строительства в улусах. Кроме того, дано указание усилить разработку методических рекомендаций Общественным советам, для чего будет создана рабочая группа. В срок до 31 ноября она должна представить в Общественную палату РС(Я) проект методических рекомендаций.

Вторым вопросом стало обновление состава Общественных советов. На появление среди общественных активистов новых лиц дан срок до 1 декабря. В этом вопросе они должны руководствоваться утвержденным положением «Об Общественном совете муниципального района».

И последнее. Общественные советы подпишут трехсторонние договоры с администрациями муниципальных районов и их представительными органами. Также будет разработан и запущен по всей республике проект «Открытый диалог: переговорная площадка» на примере Сунтарского района, где он успешно реализуется.

Следующая встреча Общественной палаты РС(Я) с Общественными советами муниципальных образований пройдет 2 декабря 2020 г.