Общественные пространства Якутии в российском топе лучших

Минстрой России утвердил Федеральный реестр лучших практик по благоустройству, реализованных в 2020 году. Конкурсная комиссия отобрала 117 проектов по всей стране, из которых семь — реализованы в Якутии.

Республика Саха (Якутия) вошла в топ-5 субъектов РФ с наибольшим количеством общественных пространств, включенных в реестр, после Ленинградской области, Санкт-Петербурга, республики Татарстан и Московской области.

В целом конкурсная комиссия отобрала 117 лучших практик по благоустройству общественных территорий из 40 субъектов страны. От республики было заявлено 7 проектов, и все они были выбраны как лучшие в стране.

Общественные пространства Якутии, включенные в реестр, находятся по всей республике – центральная площадь в Жатае, сквер Ямщиков и озеро «Талое» в Якутске, сквер по улице Ленина в Алдане, набережная в Покровске, городской парк имени Сергея Васильева в Нюрбе. Также сквер «Эйэ» в селе Бердигестях, для которого был разработан собственный дизайн-код.

Проекты благоустройства городского парка имени Сергея Васильева в г. Нюрбе и набережной в г. Покровске в 2019 году стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и получили по 40 млн рублей федеральных средств на реализацию.

Конкурс по отбору лучших практик проводится ежегодно с 2017 года. Ключевая цель конкурса – создание библиотеки лучших практик для обмена опытом и решениями в сфере благоустройства. Данные проекты будут размещены на сайте Минстроя России в качестве примера для муниципалитетов при разработке решений по благоустройству общественных пространств.

Напомним, с 26 апреля по 30 мая пройдет рейтинговое голосование. Якутяне смогут выбрать проекты общественных пространств, которые будут благоустроены в 2021 году на единой общероссийской платформе 14.gorodsreda.ru. Принять участие в голосовании сможет каждый гражданин России старше 14 лет.