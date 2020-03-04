Общественные приемные Якутии провели единый день приема

В конце февраля, состоялась централизованная работа общественных приемных во всех улусах Республики Саха (Якутии).

В 36 местных отделениях по всей Якутии открылись общественные приемные Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». На приеме граждан под руководством Елены Голомаревой приняли участие специалисты социального блока –минтруда, соцзащиты, пенсионного фонда, образования, здравоохранения, опеки и попечительства, комитетов молодежной и семейной политики.

Всего в эти дни были приняты более 805 обращений. Среди них были льготные категории граждан такие, как многодетные и молодые семьи, ветераны тыла, дети войны.

Из всех поступивших обращений 65 были коллективные обращения. Основные вопросы, которые волновали граждан – это материнский капитал, нововведения по пособиям, пенсионное обеспечение, строительство школ, меры поддержки семей в Якутии, ежемесячные и единовременные выплаты семьям с детьми, также меры поддержки ветеранов тыла, категории дети войны и детей сирот войны.

Депутат Государственной Думы РФ Галина Данчикова и Член Совета Федерации РФ Александр Акимов оказали большую поддержку, участвуя в решении вопросов, которые требовали проработки и принятия решения на Федеральном уровне. А по основной части вопросов даны разъяснения и консультации на местах. Все поступившие обращения приняты на контроль Региональной общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».