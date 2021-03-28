Общественные наблюдатели контролируют окончательный подсчет голосов на выборах мэра

Завершились трехдневные выборы главы города Якутска. В эти часы ведется окончательный подсчет голосов избирателей. Он идет в присутствии общественных наблюдателей из числа членов Общественной палаты РС(Я), а также представителей кандидатов и политических партий.

Комментирует общественное наблюдение заместитель председателя Общественной палаты РС(Я) Николай Бугаев:

«На этих выборах 23 члена Общественной палаты стали наблюдателями и присутствовали на участках в течение проведения голосования.

Сам являюсь наблюдателем на одном из участков. Организация у нас была хорошая, избирателям выдавали одноразовые ручки, перчатки. Средства индивидуальной защиты также получили все участники при организации выездного голосования. С этой точки зрения все прошло нормально, столпотворения не было.

К сентябрьским выборам мы должны подготовить 5,5 тысяч человек. То, что к нам приехали коллеги из Независимого Общественного Наблюдения, очень хорошо: оказывается большая методическая помощь, помогли оперативно реагировать на сообщения, распространяемые наблюдателями и пользователями социальных сетей. Некоторые нарушения были, но ТИК реагировал оперативно и объективно. В одном из случаев члена УИК с правом решающего голоса перевели на другой блок из-за ошибки при работе со списками. ТИК крайне заинтересован, чтобы качество организации процедуры, законность и легитимность выборов находились на высоком уровне.

В эти дни мы ездили по УИК, смотрели, как идёт голосование. Процесс прошел спокойно, граждане голосовали, значительных проблем замечено не было. По городу ездили автомобили с агитацией за кандидатов, здесь тоже мы предприняли меры».