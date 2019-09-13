Общественные экологи Якутии раскритиковали рейтинги «Зеленого патруля»

Якутия по результатам экологического рейтинга регионов страны, опубликованного на сайте Общественной организации «Зеленый патруль», вновь оказалась в числе аутсайдеров и заняла 82 место. Составители рейтинга сочли, что Республика Саха (Якутия) занимает 82-е место из 85, соседствуя с Челябинской и Свердловской областями. То, что делает «Зеленый патруль» — некорректно, данный сомнительный рейтинг не одобрило и Минприроды России. Отметим, подход не очень ответственен, поскольку подобные рейтинги дезинформируют общественность, и вся эта деятельность выглядит странно. Общественные экологи выразили недоумение по этому поводу и поделились своими комментариями.

Так делать нельзя!

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» совместно с Союзом «Национальный экологический корпус» обнародовала очередной «Национальный экологический рейтинг регионов РФ» по итогам лета 2019 года. Республика Саха (Якутия) поставлена на 82 позицию из 85. Но Якутию нельзя отнести к загрязненным регионам. Мы, представители системы особо охраняемых природных территорий, ни в коем случае не согласны с такой оценкой. Посудите сами.

Система особо охраняемых природных территорий республики сегодня занимает площадь 1 млн. 162 тысяч кв. км или 37,7 % территории республики и состоит из:

— 5 особо охраняемых природных территорий федерального значения: это государственные природные заповедники «Усть-Ленский» и «Олекминский», Национальный парк «Ленские столбы», государственный природный заказник «Новосибирские острова», Ботанический сад ИБПК СО РАН. Национальный парк «Ленские столбы» и государственный природный заказник федерального значения «Новосибирские острова» созданы в 2018 году решениями Правительства Российской Федерации;

— 129 ООПТ республиканского значения: в их числе 6 природных парков, 13 государственных природных заказников, 21 памятников природы, 62 ресурсных резерватов, 26 уникальных озер, 1 охраняемый ландшафт. В 2018 году созданы 4 памятника природы, которые в последующем войдут в состав геологического парка «Кембрий»: «Бачык», «Кэтэмэ» и «Еланка» в Хангаласском улусе и «Титириктях» в Олекминском улусе;

— 99 ООПТ местного – муниципального значения с общей площадью 489 060 км2 (составляет 15,84% территории республики). Это 48 ресурсных резервата, 16 зон покоя, 2 охраняемых ландшафта, 3 детских экологических парка, 3 территории традиционного природопользования, 23 резервные территории и 4 уникальных озера.

Данный показатель – самый высокий среди всех регионов Российской Федерации. По площади ООПТ наша республика на первом месте.

Эта работа в Якутии начата еще в 1994 году, с выхода Указа первого Президента Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева от 16.08.94 г. №837 «О мерах по развитию особо охраняемых территорий». В этом Указе впервые в Российской Федерации были заложены обязательства Республики Саха (Якутия) перед мировым сообществом о сохранении и резервировании не менее 20% своей площади для будущих поколений.

В настоящее время проводятся работы по созданию федеральных ООПТ – Национальный парк «Кыталык», заповедники «Большое Токко», «Медвежьи острова», заказник «Лаптевоморский».

По системе ООПТ республики в СМИ на постоянной основе ведется информирование и, несомненно, все материалы находятся в сети Интернет. Сейчас даже ребенок может найти необходимую информацию в глобальной сети по интересующей теме. Но тогда почему в рейтинге по индикатору «ООПТ» написано что «нет оценок за этот период». Вот можно привести пример, как раз сегодня отмечается 50-летие создания первого в Якутии заказника «Джороно» в Хангаласском улусе. Это ведь не просто дата, а вклад множества людей природоохранной отрасли, общественности в сохранение живой природы. И как могли «эксперты» рейтинга перечеркнуть смысл всей системы особо охраняемых природных территорий, не дав никаких оценок?

На наш взгляд, данный рейтинг можно назвать субъективным мнением группы людей, который никак не связан с действительностью и который никак нельзя назвать национальным, так как составлен без учета и применения профессиональных методик. Так делать нельзя! Общественная оценка может ошибаться, поэтому для составления любых рейтингов необходима помощь высококвалифицированных экспертов.

Михаил Иванов, Председатель Ассоциации парков РС(Я)

Зелёный Патруль снова несёт чушь

Вот уже который год, Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» вбрасывает в информационное поле на рассмотрение общественности России так называемый «национальный рейтинг регионов», который всеми силами готовят раз в квартал. Республику Саха (Якутия) они регулярно ставят в конце рейтинга. В прошлый раз было место чуть повыше, на этот раз место стало ниже. Мы 82 из 85 субъектов РФ. Получается «аховое» положение. Как отметили в наших республиканских СМИ – Якутия – один из самых загрязненных регионов страны. Видимо это и надо было “Зеленому патрулю”.

Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) давало ответ (есть источники, которые можно почитать: https://news.ykt.ru/mobile/article/68437, http://ysia.ru/minprirody-ne-soglasilos-s-rejtingom-zelenogo-patrulya-gde-yakutiya-zanyala-67-mesto/, http://ysia.ru/mnprirody-yakutii-dannye-ekologicheskogo-rejtinga-vyzyvayut-somneniya/).

Сейчас видимо наступило время для ответа уже Общественному экологическому совету при министерстве, ассоциации экологов республики. Должны отметить, что ни методика, ни исходные данные данного рейтинга общественной организации не изменились, по сути. При этом общественность по общественному рейтингу уже высказывалась. И выводы получаются одинаковые – “Рейтинг этот надо поставить под сомнение”. А мы как общественники хотим спросить, что вообще нужен ли такой рейтинг для общества. Но об этом ниже.

Постараемся аргументировать более детально и, наверное, надолго закрыть вопрос обсуждения данного рейтинга данной общественной организации, по крайней мере, до момента, когда «Зеленый патруль” не перейдет на объективные данные и методики оценки и не объяснит, почему же они так отвратительно, по нашему мнению, делают свой рейтинг.

Посмотрим же, на каких же данных они делают выводы о низком экологическом уровне и качестве природы в нашей республике, ее загрязненности?

Ряд признаков региона (индикаторов) собраны в так называемые индексы –природоохранный (далее 1 индекс), социально- экологический (2 индекс), промышленно- экологический (3 индекс).

Даже беглый просмотр взятых за основу методики расчета показатели по конкретным индикаторам (признакам) говорит, что, во-первых, не по всем они собрали информацию, во-вторых, несмотря на отсутствие данных, рейтинг выводится в сторону понижения. Если пойти в детали, то есть и еще ряд вопросов.

Разберем нашу республику, жители, которых являются достаточно грамотными в вопросах защиты природы и хотят сохранить свою среду обитания в чистоте. По многим общественным экологическим инициативам наша республика всегда имеет высокий рейтинг в стране. Но, как ни странно, порой, по методике “Зеленого патруля” это минус, чем плюс. Чем больше критических статей и информации, которая, по сути, направлено на улучшение ситуации в области экологии и природопользования, тем ниже рейтинг по отдельным индикаторам, хуже как бы “психологический климат”, доверие к власти. На самом деле, чем больше надзора со стороны и государства, и общественности тем лучше взаимоотношение между властью и обществом, лучше состояние и психологического климата в обществе, доверие к власти, лучше ответственность бизнеса.

Но начнем по порядку. Перед вами своеобразная результирующая инфографика рейтинга регионов РФ по методике еще раз повторяемся общественной организации, которая берет данные не по запросам от госорганов или государственных источников, а опирается на Интернет, СМИ и даже мнение экспертов, квалификация которых, к сожалению, неизвестна.

Первый признак – атмосфера, воздух. Написано “нет оценок за этот период”. Государственные доклады о состоянии окружающей среды в республике с середины 90-х по настоящее время размещены в сети Интернет и там есть сведения и по атмосфере, и по другим компонентам природы, по которым довольно часто написано “нет оценок”. И вопрос “Кто же делает оценку индикатора”? Дайте нашим специалистам задание, и мы сделаем оценку? Видимо наши якутские специалисты не специалисты?

Водные ресурсы, вода стоит один плюс. Специалисты знают о проблемах по загрязнению рек и иных водоемов, но все-таки у нас нет “убитых” рек как порой бывает в ряде областей России. Река Лена считается одной из самых чистых рек России и мира, об этом много писал и показывал известный канал “Моя планета”, можно с этим ознакомиться на их канале.

ООПТ (особо охраняемые природные территории) – вообще в республике самая большая территория в России, самый большой процент территории среди всех субъектов РФ, всемирно признанное достижение республики и снова “нет оценок”. По площади ООПТ республика занимает первое место в России и одно из ведущих в мире, об этом знает любой специалист в этой области. Заказник “Новосибирские острова” и природный парк “Ленские Столбы” получили статус федеральных ООПТ, информация была в СМИ разного уровня, кроме того природный парк “Ленские Столбы” включен в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО, эта информация размещена на сайтах ЮНЕСКО и других сайтах, которые отражают работу особо охраняемых природных территорий России и мира. У читателя не возникает сомнения в объективности рейтинга и методики? Биоразнообразие республики – одно из самых интересных в мире, так как небольшое, по сути биоразнообразие выживает в таких сложных условиях, адаптировано к суровым условиям, многие ученые, в том числе из ведущих центров России и мира изучают ее совместно с якутскими. Реакклиматизация лесного канадского бизона и овцебыка в республике получили высокую оценку специалистов и общественности всего мира, незнание этого не украшает экспертов данного рейтинга. Все восхищены уровнем эндемизма отдельных территорий Якутии, локальной изоляцией видов, которые есть у нас и больше нигде в мире. Опять же нет оценок.

В графе «Биоресурсы», в минусах стоят несколько статей про пожары. Но как многие знают, в этом году в Якутии выдалось аномально засушливое лето, что повлияло на пожароопасную обстановку. Но в плюсах почему-то отобрано всего 3 статьи, хотя в СМИ немало статей про биоресурсы Якутии. Климат тоже не имеет оценок. Хотя нам и самим интересно, как вообще оценивать климат. Кому то климат жарких стран абсолютно ужасный климат, а низкие температуры лучше переносятся в Якутии, чем в морских и ветреных областях. Это же достаточно субъективно. А тут все переводится в баллы и суммируется. Из 7 индикаторов по 4 нет оценок, по многим непонятные минусы. Ну, реально получается то, что мы самый плохой субъект РФ? Нет данных – значит плохо все у нас. Не знаем – значит все плохо в республике. Что–то странно?

Индикатор власть, нет оценок за этот период, но стоит напомнить, что первым указом Главы республики после выборов был его указ “Об экологической безопасности в республике Саха (Якутия), Указ был опубликован на всех СМИ, прошли передачи по многим каналам ТВ. В этом направлении проводится большая работа органами государственной власти.

Другая группа индикаторов (2 индекс)– социально-экологический. Тут ситуация у республики тоже низкая. В эту графу внесли опять же статьи из СМИ, которые указывали в графе «Биоресурсы». Среда обитания оценивается как 2 плюсов и 8 минусов. Гражданское общество – без оценок. Но мы, якутяне, знаем, что у нас очень активное гражданское общество и вопросы экологии всегда ставятся во главу угла. Недостоверно, для такой активной экологической общественности. Образование и культура оценена 3 плюсами, т.е. всего 3 статьи, хотя те же активисты и общественность на регулярной основе проводит и участвует во всех экологических мероприятиях, будь то экоакции, субботники или другие мероприятия. Но за счет чего все достигается? По ЖКХ нет оценок. Хотя эта тема тоже в якутских СМИ немало обсуждается. Закон и порядок – без оценок. Не мало ли? Опять же вопросов больше, чем ответов. Одну статью, про разлив нефти поставили по 4 индикаторам. Получается, что по одной новости оценили по 4 индикаторам и сделали вывод. Отмечаем, что Росприроднадзор по РС (Я), Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства выиграли суды АК “Алроса”, судоходной компании “Якутск”, речь идет о многомиллионных выигранных исках, это говорит, что природоохранные органы за законность и порядок.

При этом таком более “плюсовых” показателях, чем предыдущий блок, общий балл 47, а по предыдущему, где практически нет информации и мало плюсов 48 баллов. Возможно, методика все объясняет? Но все-таки нет логики. Согласитесь.

Дальше остается последний блок индикаторов – промышленно — экологический. Хотя у нас относительно непромышленная республика (в части пространственного размещения, она размещена локально), и в этой части по сравнению с настоящими промышленными регионами страны у нас должны быть баллы выше, так как нет такого пресса на природу.

Ситуация по ТБО (твердые бытовые отходы, хотя правильнее писать уже ТКО – твердые коммунальные отходы) интересна по Якутии – 3 минуса, это 3 статьи из интернета, в одной говорится, что возгорание свалки в селе Маган локализовано. И тут как должны думать, локализация возгорания – это хорошо или плохо? Для составителей рейтинга оказывается плохо, по их мнению, свалка должна гореть.

Нет оценок по экологической модернизации, продукции и услуг (хотя в государственных заданиях предприятиям и ведомствам республика только услуги и продукцию требует). Видимо, нет доступа что ли или не там ищут информацию?

Самое странное, что стоит 1 минус у ответственности бизнеса. В республике усилиями властей и бизнеса этому вопросу уделяется пристальное внимание. Гражданское общество, и через СМИ в том числе, держит на контроле вопрос ответственности бизнеса.

По промышленным отходам 2 минуса, один из которых, про разлив нефти, как уже говорилось выше, использован в 4 графах индикаторов. Хотя проблема есть и можно было бы и больше минусов поставить. В целом по данному индексу из 7 индикаторов 4 показателя “нет оценок”. Зато баллы 36, при большем числе плюсов и меньшем числе минусов, чем в первом индексе “природоохранном”. Все эти баллы (46, 47, 35) по 100-бальной системе. Если перевести на обычную 5 систему, первые 2 можно отнести к “тройке”, а последний к “двойке”. По аналогии “не знаю, что был на уроке – два”. Ну, вы “Зеленый патруль”, ну уж постарайтесь найти сведения, сделайте запрос, что надо то? Мы бы подсказали, где все есть в свободном доступе!

Для интереса просмотрели другие регионы, особенно те, которые многие из нас реально посещали и знают ситуацию.

Вот возьмем для примера более высокий по рейтингу Пермский край, где давно интенсивно работает нефтедобывающая промышленность уже десятки лет.

У них 21 место, по 1 индексу “нет оценок” только 2 критерия, но плюсов, критериев намного больше по данному индексу, но не особо больше баллов, чем у нас (49 против 46), по 3 индексу из 7 критериев нет оценок по 2 признакам, много минусов, но баллов 54 (у нас 36), получается за счет 3 плюсов по ТКО. Как то уже странно.

Алтайский край лидер, занял 2 место, по 2 индексу из 7 критериев не имеет оценку по 3 индикаторам, но имеет 76 баллов. Видимо имидж благополучного региона работает! По 3 и 4 критерию нет оценок, плюсов намного больше (11 против 4), чем у Пермского края (у них 2 минуса против 3 правда у Алтайского края), но баллы почти одинаковые.

Все вышесказанное, позволяет любому здравомыслящему человеку при анализе их сайта http://www.greenpatrol.ru/ самим сделать выводы и понять: почему тот иной регион выше или ниже.

Общественному Совету при министерстве, Ассоциации экологов республики хочется сказать общественности республики: хорошее дело можно всегда сделать плохим, если использовать непонятные данные и непонятные схемы оценки. Вот в такой ситуации оказалась и общероссийская общественная организация «Зеленый патруль». Вернуться к их анализу и оценивать их индикаторы можно только тогда, когда они реально будут полными и объективными. В целом, наше мнение следующее: не надо верить в «сказки» непонятно какой общероссийской общественной организации, которая в республике не имеет ни своей ячейки, ни одного члена, который вошел бы в ее ряды.

Проблемы по охране природы в республике есть, но не такого уровня, что мы самый грязный регион! Это же абсурд, что город Москва (5 место) – мегаполис с кучей проблем, где посредине многих районов работают крупнейшие загрязнители воздуха, много других ситуаций, намного чище всей территории республики с более 30% ООПТ, чистыми реками и нетронутыми горами! Какой здравомыслящий человек в это поверит! Только это одно ставит под сомнение рейтинги так называемого «Зеленого патруля»! Да есть проблемы, да есть куда двигаться, но не до такой же степени.

Одно можно отметить, что надо высылать в данный патруль всю информацию по выбранным их критериям и тем самым “тыкать носом” в их критерии. Но разве все следует так делать. Вызвались делать рейтинг и находить информацию – ищите, работайте. Или не делайте таких выводов!

Охлопков Иннокентий Михайлович, и.о. директора ИБПК СО РАН, кандидат биологических наук, председатель Общественного Экологического совета при Минэкологии РС(Я), член Экологического Совета при Главе РС(Я)

Черосов Михаил Михайлович, и.о. зав. лабораторией ИБПК СО РАН,доктор биологических наук, заместитель председателя Общественного Экологического совета при Минэкологии хозяйства РС(Я)

Киприянова Любовь Даниловна, заслуженный эколог Российской Федерации, первый директор Природного парка «Ленские столбы», председатель Ассоциации экологов РС(Я)

Зеленый патруль вводит всех в заблуждение

Сразу скажу, что не верю никаким рейтингам. Но уже который раз сталкиваюсь с информацией по поводу составления экологического рейтинга регионов, организуемой общественной организацией «Зеленый патруль» после просмотра которого, возникает справедливое желание задать множество вопросов составителям о том, как можно так вводить в заблуждение население. В корне не согласен с частным мнением общественной организации «Зеленый патруль» о том, что Республика Саха (Якутия) находится на 82 позиции. Ведь в рейтинге по многим индикаторам написано, что «нет оценок за данный период» и поэтому не знаю, по каким критериям они оценивают. Ведь в таком случае из рейтинга вообще должны были исключить. В этой связи, напрашивается вывод, что методика оценки экологического рейтинга регионов нуждается в доработке, так как не отражает действительную картину. Несомненно, Якутия относится к наиболее чистым экологическим регионам, сохранившим природную среду, говорю это как человек, который сам неразрывно связан с природой. Поэтому обращаясь к составителям, настоятельно прошу внести объективность результатов рейтинга, так как такие проекты подрывают мнение населения об общественных организациях в целом.

Бястинов Игорь Гаврильевич, Председатель РОО «Охрана природы РС(Я)»