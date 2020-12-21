Общественность Якутии поздравила Чурапчинскую гимназию

В Якутии отметили 25-летний юбилей МБОУ «Чурапчинская гимназия имени С.К. Макарова» в онлайн режиме. В этот же день чествовали с юбилеем первого директора, основателя гимназии, заслуженного работника образования Республики Саха (Якутия) Альбину ИУСТИНОВУ.

«За четверть века гимназия стала стабильным учреждением, которое создает все условия для получения образования высокого уровня в нашем улусе. Сегодня гимназия находит новые пути для воплощения идей, внедряет инновационные методы обучения. Гимназию всегда отличал высокопрофессиональный, творческий коллектив руководителей и учителей, которые владеют современными педагогическими технологиями и методиками», — подчеркнул в своем поздравлении глава Чурапчинского улуса Андрей НОГОВИЦЫН.

Чурапчинская улусная гимназия была открыта в 1995 году как инновационное учебное заведение на базе гимназических классов Чурапчинской средней школы. Открытие в улусе гимназии было веянием времени. Сейчас гимназия носит имя ветерана Великой отечественной войны, заслуженного учителя РСФСР, ЯАССР, 1-го Почетного гражданина Чурапчинского района Степана Кузьмича Макарова. Основной целью гимназии была разработка модели педагогической системы, обеспечивающей формирование индивидуально-творческой личности. Создателем и первым директором гимназии была заслуженный работник образования РС(Я), отличник народного просвещения РСФСР, почетный работник профессионального образования РФ, Почетный гражданин Чурапчинского улуса Иустинова Альбина Степановна. Благодаря ее высококвалифицированной руководящей деятельности были созданы реальные организационно-педагогические условия функционирования школы нового типа — школы личностного становления человека, школы успеха и радости. За 25 лет Чурапчинскую гимназию окончили 940 выпускников, среди них 101 золотой медалист и 82 серебряных медалиста.

С торжеством гимназию поздравляли министр образования и науки Республики Саха (Якутия) Михаил СИВЦЕВ, министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) Степан САРГЫДАЕВ, председатель Совета депутатов муниципального образования Афанасий ЗАХАРОВ, глава Чурапчинского наслега Владимир СИВЦЕВ, руководитель Сети Президентских школ им. первого Президента М.Е. Николаева Юрий СЕМЕНОВ, попечители гимназии, народные депутаты республики Алиш МАМЕДОВ, Михаил ГУЛЯЕВ, директора гимназий, лицеев, ветераны сферы образования и руководители, стоявшие у истоков становления Чурапчинской гимназии, педагоги, учащиеся и выпускники разных лет.