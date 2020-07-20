Общественники Якутии за единую позицию по вырубке на Амге

Сегодня состоялось заседание Совета Общественной палаты РС(Я), на котором рассмотрели вопрос освоения лесов в верховьях реки Амга компаниями Ангара и Вудлэнд. На прошлой неделе в мессенджере Whatsapp появилась информация о якобы полученном разрешении этими компаниями вырубки лесов в верховьях реки Амга. Кроме того, сегодня в адрес республиканской Общественной палаты поступило обращение члена Общественной палаты РС(Я), жителя Амгинского улуса Евстафия Аргунова, в котором он поднял такие важные вопросы, как о необходимости заключении экспертов мерзлотоведения и юристов по законодательным актам по изменению законов охраны природы в зоне вечной мерзлоты, также Аргунов акцентировал на устройстве лесоделяны в части сохранения молодой поросли.

Открывая заседание заместитель председателя Общественной палаты РС(Я) Валентина Кириллина отметила, что улусная комиссия в защиту р. Амга под руководством председателя Амгинского районного совета депутатов Софьи Александровой и инициативная группа «Защитим Амгу», руководителем которой является Анна Шишигина, проводят большую кропотливую работу по охране красавицы Амги.

«Тема вырубки лесов в верховьях реки Амга была озвучена на федеральном уровне в рамках Национального лесного форума благодаря выступлению директора Института Мерзлотоведения им. П.И. Мельникова Михаила Железняка. Сейчас нам, общественникам и ученым, надо максимально подключиться в этот процесс, чтобы совместными усилиями выработать единую позицию в решении данной проблемы» — рассказал председатель комиссии Общественой палаты РС(Я) по экономическому развитию, экологии и ЖКХ, известный блогер Николай Барамыгин.

«Разрабатывать леса необходимо, но нужно их разрабатывать правильно, для этого нужен регламент. Вся территория республики находится в зоне распространения многолетних мерзлых пород, но это не значит, что нельзя производить каких-то работ с лесом» — подчеркнул директор Института Мерзлотоведения им. П.И. Мельникова Михаил Железняк.

Заместитель директора Института Мерзлотоведения им. П.И. Мельникова Александр Федоров добавил, что республике нужен регламент по освоению лесов. Александр Николаевич привел слова председателя комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, который в ходе круглого стола Национального лесного форума сообщил о том, что регионы страны сами вправе установить у себя регламенты по освоению лесов. Александр Федоров выразил надежду, что силами ученых-лесоведов, сотрудников Департамента лесного хозяйства Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) и общественников удастся установить регламент.

Далее слово взяла руководитель общественной организации «Эйгэ» Валентина Дмитриева, которая выразила обеспокоенность в связи с тем, что существует много способов рубки леса, однако в данной ситуации речь идет о сплошной рубке. В качестве примера, Валентина Иннокентьевна привела пример Забайкальского края, где результатом таких сплошных рубок стало ухудшение гидрологического режима, т.е. случилось обмеление реки.

Подводя итоги заседания, заместитель председателя Общественной палаты РС(Я) Валентина Кириллина поручила председателю комиссии по экологии, экономическому развитию и ЖКХ Николай Барамыгину провести первое заседание рабочей группы по рассмотрению вопроса освоения лесов в верховьях реки Амга компаниями Ангара и Вудлэнд, также Николаю Андреевичу было поручено вместе с членами рабочей группы разработать «дорожную карту».