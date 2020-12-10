Общественники Якутии выслушали доклады золотодобытчиков

Общественный экологический совет при минэкологии Якутии сегодня провел крайнее заседание в уходящем году. Мероприятие состоялось на площадке Zoom под руководством председателя Совета Иннокентия Охлопкова. В работе заседания была рассмотрена природоохранная деятельность АО «Полюс Алдан» и ГК «Золотой актив».

Информацию о природоохранной деятельности АО «Полюс Алдан» представил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии предприятия Олег Исаков.

По его словам, на АО «Полюс Алдан» создана система управления охраной труда, промышленной безопасностью и охраной окружающей среды, отвечающая требованиям законодательных и нормативных документов РФ.

«Полюс Алдан» в 2020 году организовал вовлечение отходов (отработанного масла и полимерных отходов) как вторичные материальные ресурсы. Тем самым, организован участок обработки полимерных отходов (тары) с последующей реализацией сырья, кроме того, отработанное масло в соответствии с техническими условиями накапливается, фильтруется и реализуется подрядчику как ресурс, с учетом обеспечения экологической и промышленной безопасности, — сообщил он.

Представитель компании также отметил, что с целью минимизации техногенной нагрузки на экологические системы предприятие реализует экологические проекты по проектированию рекультивации хвостохранилища Куранахской ЗИФ с размещением золошлакоовала и полигона ТБО и ПО, строительство золошлаконакопителя центральной котельной, строительство полигона размещения и обезвреживания твёрдых коммунальных отходов и промышленных отходов АО «Полюс Алдан» и реконструкция хвостохранилища Куранахской золотоизвлекательной фабрики.

Члены совета заслушав информацию, задали вопросы об экологическом мониторинге в зоне действия предприятия. На что Олег Исаков ответил, что система экологического мониторинга является частью системы управления окружающей средой, ориентирована на комплексное управление качеством окружающей среды и производственными процессами.

Вторым вопросом участники заседания рассмотрели доклад об охране окружающей среды в деятельности ГК «Золотой Актив». Информацию озвучил заместитель генерального директора по инвестициям ООО «Дальзолото» Георгий Герасимов.

Предприятие ведет свою деятельность в Верхоянском и Оймяконском районах. Представитель нового предприятия на территории республики поделился планами и целями компании в предстоящем году и обозначил основные задачи экологической политики. Среди которых он перечислил развитие системы эффективного обращения с отходами производства через создание индустрии утилизации, в том числе повторного применения отходов в качестве топливно-энергетических ресурсов, сырья, материалов, полуфабрикатов, строительство и модернизация очистных сооружений, внедрение технико-технологических решений, направленных на снижение массы выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ, парниковых газов, сокращение площадей нарушенных земель за счет создания рекультивационных фондов и минимизация рисков возникновения техногенных аварий на производственных объектах за счет создания эффективной системы производственно-экологического контроля.

Члены ОЭС рекомендовали ГК «Золотой Актив» предусмотреть средства для охраны окружающей среды до 2025 года и далее.

Также третьим вопросом был рассмотрен доклад заместителя руководителя Департамента охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий минэкологии РС(Я) Алексея Чемезова об итогах деятельности в области развития и функционирования особо охраняемых природных территорий.