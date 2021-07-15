Общественники высоко оценили конкурс грантов АЭБ

Конкурс социальных и благотворительных проектов Алмазэргиэнбанка помогает претворять в жизнь значимые для общества идеи. Такое мнение высказали победители конкурса – представители некоммерческих организаций «Мастера Земли Олонхо», ЯГОО «Молодежная ассоциация сотрудников библиотек «Молодо-зелено» и Ассоциации молодых работников культуры «Сайдыс».

Некоммерческая организация «Мастера Земли Олонхо» (Сунтарский улус) выиграла грант Алмазэргиэнбанка с проектом для детей «Добрых рук мастерство». По словам автора идеи Саргыланы Константиновой, в семейном лагере ребят обучат искусству резьбы по дереву.

«Мы давно хотели организовать летний полезный и творческий отдых для детей. Для работы лагеря нужно закупить инструменты и станки, чтобы обучить ребят азам мастерства резьбы по дереву. В этом нам и поможет грант от АЭБ», — сообщила Саргылана Константинова.

По ее словам, лагерь начал работу 8 июня на базе ССОШ №3. Дети здесь в основном из многодетных семей, есть и те, кто в летнее время находятся без присмотра родителей: «С детьми занимаются два воспитателя и два мастера. Резьбой по дереву интересуются, конечно, в основном мальчики. Наша мастерская находится рядом со школой, поэтому ребята проводят здесь много времени».

Саргылана Константинова отметила, что участие в конкурсе грантов стало интересным опытом.

«В дальнейшем намерены участвовать в других подобных конкурсах, ведь они дают ценные знания, а также средства для осуществления задуманного проекта», — сказала она.

Одним из проектов, поддержанных АЭБ, стала разработка мультипликационного фильма «Финансики» для детей от ЯГОО «Молодежная ассоциация сотрудников библиотек «Молодо-зелено». Авторы в доступной и интересной форме рассказывают самым маленьким жителям республики о финансовой грамотности.

Руководитель проекта Розалия Борисова сообщила, что всего планируется выпустить десять серий мультфильма: «Мы, в библиотеке, начали работу по повышению уровня финансовой грамотности еще в конце 2019 года с лекций, но потом решили, что обязательно нужен контент для детей, так как грамотное отношение к деньгам следует формировать с раннего возраста. Поэтому придумали «Финансиков», героями которого стали бельчата Белла и Проша. Они учатся копить средства на исполнение своих желаний, узнают историю появления денег и многое другое».

В небольшой, но дружной команде авторов есть художник, звукооператор и сценаристы. Розалия признается, что никто из участников проекта ранее не занимался мультипликацией и для них это как новый опыт, так и новые знания.

«Мы учимся создавать героев, и даже по ходу дела – рисовать. Благодаря гранту Алмазэргиэнбанка сможем купить специальную программу, через которую нам будет гораздо проще анимировать мультфильм. Такие гранты помогают НКО, которые хотят продвигать просветительские, образовательные мероприятия и контент для жителей республики, а в нашем случае — вносить свою лепту в просвещение детей дошкольного и школьного возрастов», — считает Розалия Борисова.

Короткометражные мультфильмы разбиты по темам. Консультируют авторов сотрудники Якутского финансово-экономического колледжа.

Проект поддержал издательский дом «Кэскил». На основе мультфильма авторов выходит комикс в детском журнале «Чуоранчик» и в газете «Юность Севера». На сегодняшний день вышло уже четыре выпуска.

«Нам понравилось, что у конкурса грантов АЭБ простые и понятные условия. Для некоммерческих организаций это очень важный момент. Постараемся, чтобы про наш проект узнали как можно больше людей. Хотим апробировать его в детских садах и показывать с помощью наших коллег на занятиях с детьми дошкольного возраста. Это позволит понять, насколько сюжеты доступны детям, чтобы в дальнейшем, если решим выпускать мультфильмы на схожие темы, нам было проще», – заключила Розалия Борисова.

Авторы проекта «Школа юного блогера» решили помочь воспитанникам Тойбохойского детского дома (Сунтарский улус) успешнее социализироваться и активнее общаться со сверстниками.

«Ассоциация молодых работников культуры «Сайдыс» долгое время тесно сотрудничает с Тойбохойским детским домом — придумываем разные форматы мероприятий для детей-сирот. В этом году решили реализовать проект «Школа юного блогера». Сейчас дети очень живо интересуются темой блогерства. В связи с этим мы стремимся помочь ребятам интересно жить и гармонично развиваться, найти себя в современном обществе», — рассказала руководитель проекта Мира Афанасьева.

По ее словам, проект стартует в сентябре и продлится несколько дней: воспитанники детского дома посетят аудио-видео студию при УЦНТ им. С. А. Зверева, встретятся с блогерами, научатся снимать и монтировать видео. По итогам реализации проекта они должны презентовать Youtube-канал детского дома.

«У нас уже есть неплохой опыт участия в грантовых конкурсах, поэтому четко понимаем, что любой проект — это работа команды. Особых трудностей при подготовке заявки не возникло, каждый из нас понимал, за что конкретно отвечает. Благодаря конкурсам, подобным проводимому Алмазэргиэнбанком, очень важные и правильные начинания получают поддержку. Мы верим, что «Школа юного блогера» поможет детям-сиротам чувствовать себя увереннее, и, возможно, откроет новых звезд интернета. Хотела бы пожелать будущим участникам таких конкурсов не бояться, каждая действительно значимая идея обязательно найдет поддержку», — говорит Мира Афанасьева.

В ходе заявочной кампании 2021 года на конкурс грантов от АЭБ поступили 50 заявок, из которых 34 – от общественных объединений Якутии и 16 от корпоративных волонтеров банка.

Конкурс проходил по пяти номинациям: «Детство без границ», «Старшее поколение», «Чистая среда», «Здоровое поколение» и «Финансовая грамотность». 13 проектов НКО будут поддержаны на общую сумму 650 тысяч рублей, на реализацию 14 проектов корпоративных волонтеров АЭБ направит 350 тысяч.

Оператором конкурса выступил Единый ресурсный центр поддержки СО НКО и гражданских инициатив РС (Я). Из-за ограничительных мер, установленных в связи с распространением COVID-19, прием заявок и экспертиза проходили полностью в онлайн-формате.

Со списком победителей можно ознакомиться на официальном сайте АЭБ и на портале Единого ресурсного центра Якутии www.erc-portal.ru