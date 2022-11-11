Общественники встретились с родственниками погибших и раненых в ходе СВО

Представители Координационного центра при Общественной палате Якутии встретились с родственниками воинов-якутян, погибших в ходе проведения военной операции.

Об этом сегодня сообщил член Общественной палаты республики Вячеслав Литавин.

«Встречу провели Председатель Общественной палаты Якутии Николай Бугаев, командир добровольческого отряда «Боотур» Александр Колесов. Обсуждались меры социальной поддержки семей погибших военнослужащих, вопросы денежных выплат. Отмечу, что над этим активно работают власти Якутии. Координационный центр при Общественной палате республики работает в тесном взаимодействии с правительством и органами власти», – рассказал Литавин.

В центре внимания общественности, волонтерских организаций Якутии находятся военнослужащие, получившие ранения при выполнении боевых задач.

«Также состоялась встреча с бойцами и родственниками воинов, которые получили ранения в боях. Мы сделаем все возможное, чтобы военнослужащие в военных госпиталях и здесь на родине получили полное медицинские сопровождение, прошли курсы реабилитации. Соответствующие решения и меры приняты», – заявил Вячеслав Литавин.