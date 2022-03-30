Общественники российских регионов заявили о поддержке президента России

В Общественной палате Российской Федерации состоялось расширенное заседание Общественного совета постоянного представительства Республики Саха (Якутия) при президенте Российской Федерации, по результатам которого принято совместное заявление от имени общественности, представительств, Общественных советов представительств российских регионов о поддержке президента России В.В. Путина в проведении специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса, денацификации и демилитаризации Украины, сообщает официальный сайт Общественной палаты Республики Саха (Якутия).

Подписи под совместным заявлением поставили общественники, представительства и общественные советы представительств 27-ми субъектов Российской Федерации.

В заседании, инициированном Республикой Саха (Якутия) в честь 100-летия образования Якутской АССР, приняли участие руководители Общественной палаты РФ, представительств регионов России и общественных советов, эксперты в области межнациональных отношений и развития гражданского общества. Участники заседания отметили, что только единство, сплоченность и патриотизм в сложившихся условиях позволит преодолеть кризис доверия, с которым столкнулась Россия.

Председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты Российской Федерации Владимир Зорин, открывая заседание, отметил, что в Республике Саха (Якутия) ведется последовательная работа по консолидации межнационального согласия в обществе, обеспечения социальной стабильности, высокой гражданской ответственности, укрепление единства российской гражданской нации. «7 апреля 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 100-летия образования Якутской АССР. И нам в Общественной палате очень приятно, что в рамках реализации этого указа одно из мероприятий, посвященных этому событию, проходит именно на нашей площадке, где традиционно осуществляется диалог государства, гражданского общества и экспертного сообщества», — сказал Владимир Зорин.

Он также сообщил о том, что празднование 100-летия Якутской АССР ознаменовано рядом творческо-гуманитарных мероприятий и реализацией программ, направленных на сохранение исторической памяти и культурного наследия народа Республики Саха (Якутия), и работы, направленной на укрепление единства российской гражданской нации.

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб отметил уникальность заседания в связи с тем, что в Общественной палате впервые собрались представители общественных советов разных регионов России. Он предложил продолжить эту традицию на постоянной основе с целью усиления консолидации общественности в масштабах всей Российской Федерации. Владислав Гриб отметил необходимость налаживания механизма обмена опытом между общественными советами при постпредствах регионов России. «Мне бы очень хотелось, чтобы в нашу дружную семью общественных советов влились и советы всех постоянных представительствах регионов России при президенте РФ. На мой взгляд, обмен опытом в этом контексте очень важен», — сказал он.

«Мы должны помнить о том, что сохранение единства народов, населяющих Россию, единства государства, и общества позволит нам не только противостоять внешним угрозам, но и создать атмосферу доверия внутри страны, — отметил постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при президенте Российской Федерации – первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Федотов. — Сейчас очень важно сохранять спокойствие и выдержку, показать всему миру наше единство и преданность Родине. И только нашими объединенными усилиями мы сможем найти возможности для создания точек стабилизации и дальнейшего роста экономики страны и обеспечения благополучия граждан России».

Заместитель председателя комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты Российской Федерации, Муфтий, Глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов сообщил о важности сплоченности. «Единством сильна наша страна и, безусловно, она поможет нам при тех больших вызовах, которые мы проживаем сегодня, — отметил Муфтий. — Самое важное, что на протяжении многих столетий мы сумели сохранить свою идентичность, свои национальные, религиозные, культурные особенности и государство образующий русский народ всегда бережно относился к нашим разным культурам». Глава Духовного собрания мусульман России также сообщил, что накануне во Владикавказе было принято заявление мусульманских религиозных организаций страны с разъяснением об отношении к ситуации, которая сложилась в мире и, в частности, на Украине.

О принятии аналогичного документа рассказал и заместитель Губернатора Кемеровской области — руководитель представительства Кузбасса при правительстве РФ Виктор Кириллов. Это обращение к сибирякам, связанное с объединением усилий по преодолению кризиса, который возник в связи с изменением общественно-политической ситуации в мире. «Вместе мы используем данный исторический перелом для того, чтобы стать сильнее и крепче», — сказал представитель Кузбасса. Об этом сообщил и заместитель председателя совета министров Республики Крым – постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов: «В эти особые времена важна стабильность, и только вместе мы можем это обеспечить, только вместе мы победим». Заместитель председателя правительства Республики Северная Осетия — Алания — Полномочный представитель Республики Северная Осетия — Алания при президенте РФ Алан Ужегов высказал солидарность с коллегами и отметил надежность и крепость связи братских народов регионов России.

Председатель Координационного Совета «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов рассказал участникам заседания об успешном патриотическом проекте «Военно-патриотический лагерь имени Федора Охлопкова», который реализуется совместно с постпредством Якутии в Тверской области. Он сообщил, что активная работа по патриотическому воспитанию молодежи сегодня становится как никогда актуальной: «Сейчас на молодежь оказывается попытка сильного негативного влияния. Лагерь Охлопкова, выезды в лагеря беженцев с Донбасса – реальные проекты, которые мы воплощаем в жизнь, по-настоящему воспитывают чувство истинного патриотизма. Только оно может помочь отличить правду от лжи в современных реалиях», — считает Антон Демидов.

На заседании была поднята тема информационного воздействия на население в сложившейся ситуации. Заместитель председателя Общественного совета постоянного представительства Республики Саха (Якутия) при президенте Российской Федерации Александр Ильин поделился опытом создания Медиа-сообщества при Общественном совете и пригласил представителей журналистского сообщества других постпредств присоединиться к совместной работе. Так же он затронул тему когнитивной войны, которая в данный момент полным ходом разворачивается против мирного населения со стороны западных «партнеров»: «Сегодня мы видим, как против русского народа ведется полномасштабная когнитивная война. Это война так называемого пятого типа, после информационной. Она позволяет не просто искажать факты фейками, а менять тип мышления человека. Главным оружием и боевой единицей в этой войне становится человек – мы с вами даже не догадываемся об этом», – сообщил он.

По итогам заседания участники приняли совместное заявление от имени общественности, представительств и общественных советов представительств регионов России, в котором, в частности, говорится: «Мы солидарны с нашим президентом, который сказал: «В конечном счёте, как это всегда и было в истории, судьба России — в надёжных руках нашего многонационального народа. А это значит, что принятые решения будут выполнены, поставленные цели — достигнуты, безопасность нашей Родины — надёжно гарантирована».

Совместное заявление от имени общественности, представительств, Общественных советов представительств российских регионов

24 февраля 2022 года Президент нашей страны, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

Эта операция призвана как можно скорее завершить восьмилетнюю войну, развязанную неонацистами, пришедшими к власти на Украине в 2014 году путем государственного переворота и при поддержке стран НАТО.

Восемь лет идейные наследники гитлеровских пособников безнаказанно терроризировали и убивали тысячи несогласных с ними жителей Украины всех национальностей, ежедневно подвергали садистским обстрелам населенные пункты народных республик Донбасса и Луганщины.

Об этой войне не хочет знать западный мир. Средства массовой информации стран НАТО, многие платформы зарубежных социальных сетей встали на путь откровенной лжи и разжигания пожара межнациональной розни.

Неонацистские информационные войска при поддержке западных инструкторов с территории Украины планомерно атаковали ценности нашей Родины, многовековую историю взаимопомощи народов России и украинского народа. На территории Украины неонацистским режимом втоптана в грязь и находится практически под запретом священная память о нашей общей Великой Победе советского народа в Великой Отечественной войне.

Сегодня собрано уже достаточно документов и свидетельств, позволяющих сделать вывод, что с территории Украины с помощью натовского оружия и американских биолабораторий в ближайшее время планировалась масштабная военная агрессия, направленная против России и ее народов. 24 февраля наступил тот критический момент, когда постоянная угроза, исходившая от неонацистского режима Украины, перестала быть просто угрозой.

Мы – гражданские активисты из многих регионов нашей великой страны, осознавая историческую обязанность противостоять возродившемуся в Европе нацизму, выражаем поддержку решению Президента России В.В. Путина о проведении специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса, денацификации и демилитаризации Украины

Россия была, есть и будет великой державой. Это определено её тысячелетней цивилизацией, способностью объединить на огромной территории, взаимно обогатить многочисленные народы и обеспечить их развитие. Несмотря на тяжелейшие испытания и геополитические вызовы, с которыми пришлось столкнуться на протяжении всей своей истории, Россия традиционно была и остается территорией межнационального и межрелигиозного согласия, сохраняя и преумножая эти традиции для будущих поколений россиян.

Основываясь на этой тысячелетней истории, мы заявляем о нашей неизменной приверженности миру и добрососедству между народами.

Перед памятью подвигов наших дедов и прадедов, 77 лет назад спасших нашу общую Родину, Европу и весь мир от коричневой чумы, подтверждаем, что мы против нацизма, в какие бы инновационные термины он не прятался. Мы против межнациональной вражды и тем более против тех, кто ее разжигает. Мы против любой сегрегации, в том числе по расовому, национальному и языковому признакам. Мы против человеконенавистнической идеологии, которая как опухоль поразила украинский режим

И поэтому мы солидарны с нашим Президентом, который сказал: «В конечном счёте, как это всегда и было в истории, судьба России — в надёжных руках нашего многонационального народа. А это значит, что принятые решения будут выполнены, поставленные цели — достигнуты, безопасность нашей Родины — надёжно гарантирована».