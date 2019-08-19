19.08.2019
13:00
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Политика

Общественник заступился за Садовникова

Сегодня член Общественной палаты РС(Я), доктор юридических наук Владимир Петрович ДАНИЛОВ дал пояснение в Общественный совет при Министерстве ЖКХ и энергетики РС(Я) о том, что к САДОВНИКОВУ Д.Д. не может быть применена дисквалификация в принципе и порекомендовал Общественному совету при Министерстве ЖКХ и энергетики РС(Я) обратиться в Верховный Суд РС(Я) с апелляционной жалобой.

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Источник: Пресс-служба Общественной палаты РС(Я).
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