Общественник заступился за Садовникова

Сегодня член Общественной палаты РС(Я), доктор юридических наук Владимир Петрович ДАНИЛОВ дал пояснение в Общественный совет при Министерстве ЖКХ и энергетики РС(Я) о том, что к САДОВНИКОВУ Д.Д. не может быть применена дисквалификация в принципе и порекомендовал Общественному совету при Министерстве ЖКХ и энергетики РС(Я) обратиться в Верховный Суд РС(Я) с апелляционной жалобой.