Общественная приемная партии «Единая Россия» провела прием по вопросам СОТ

Региональная общественная приемная Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике Саха (Якутия) провела Единый день приема в рамках Региональной Недели приемов граждан по вопросам садоводческих и огороднических товариществ.

При проведении Единого дня приема граждан — председателей садово-огороднических товариществ поступило 34 обращения. Основные проблемы, с которыми жители дачных массивов обращаются в общественную приемную, это:

отсутствие качественного и бесперебойного электроснабжения;

нехватка мощностей и неудовлетворительное состояние электрохозяйства;

о проведении круглого стола о содействии в разрешении вопросов садово-огороднических товариществ;

о газификации и электрификации;

отсутствие асфальтобетонных дорог;

отсутствие подъездных путей (оползень и т.д.);

о загрязнении озера, разрушение водоохранной зоны;

о обеспечении приборами учета;

о поддержании проекта закона Республики Саха (Якутия) «О государственной поддержке садоводов и огородников для собственных нужд на территории сельской местности и округов РС(Я);

о ремонте и грейдировании дорог;

о принятии дополнительных мер финансирования для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;

утверждение границ;

финансирование комплексных кадастровых работ.

По результатам поступивших обращений будет проведен круглый стол.