Общественная приемная партии «Единая Россия» провела прием по вопросам СОТ
Региональная общественная приемная Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике Саха (Якутия) провела Единый день приема в рамках Региональной Недели приемов граждан по вопросам садоводческих и огороднических товариществ.
При проведении Единого дня приема граждан — председателей садово-огороднических товариществ поступило 34 обращения. Основные проблемы, с которыми жители дачных массивов обращаются в общественную приемную, это:
- отсутствие качественного и бесперебойного электроснабжения;
- нехватка мощностей и неудовлетворительное состояние электрохозяйства;
- о проведении круглого стола о содействии в разрешении вопросов садово-огороднических товариществ;
- о газификации и электрификации;
- отсутствие асфальтобетонных дорог;
- отсутствие подъездных путей (оползень и т.д.);
- о загрязнении озера, разрушение водоохранной зоны;
- о обеспечении приборами учета;
- о поддержании проекта закона Республики Саха (Якутия) «О государственной поддержке садоводов и огородников для собственных нужд на территории сельской местности и округов РС(Я);
- о ремонте и грейдировании дорог;
- о принятии дополнительных мер финансирования для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;
- утверждение границ;
- финансирование комплексных кадастровых работ.
По результатам поступивших обращений будет проведен круглый стол.
Источник: Пресс – центр РИК ЯРО ВПП «Единая Россия»
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