12.04.2022
15:53
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Общество

Общественная приемная партии «Единая Россия» провела прием по вопросам СОТ

Региональная общественная приемная Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике Саха (Якутия) провела Единый день приема в рамках Региональной Недели приемов граждан по вопросам садоводческих и огороднических товариществ.

При проведении Единого дня приема граждан — председателей садово-огороднических товариществ  поступило 34 обращения. Основные проблемы, с которыми жители дачных массивов обращаются в общественную приемную, это:

  • отсутствие качественного и бесперебойного электроснабжения;
  • нехватка мощностей и неудовлетворительное состояние электрохозяйства;
  • о проведении круглого стола о содействии в разрешении вопросов садово-огороднических товариществ;
  • о газификации и электрификации;
  • отсутствие асфальтобетонных дорог;
  • отсутствие подъездных путей (оползень и т.д.);
  • о  загрязнении озера, разрушение водоохранной зоны;
  • о обеспечении приборами учета;
  • о поддержании проекта закона Республики Саха (Якутия) «О государственной поддержке садоводов и огородников для собственных нужд на территории сельской местности и округов РС(Я);
  • о ремонте и грейдировании дорог;
  • о принятии дополнительных мер финансирования для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;
  • утверждение границ;
  • финансирование комплексных кадастровых работ.

По результатам поступивших обращений будет  проведен круглый стол.

         

Источник: Пресс – центр РИК ЯРО ВПП «Единая Россия»
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