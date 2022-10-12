Общественная палата Якутии: всегда готовы помочь мобилизованным и их семьям

Координационный центр по вопросам частичной мобилизации продолжает работу на площадке Общественной палаты Якутии по оказанию юридической и психологической помощи мобилизованным и их семьям. Все заявления и жалобы оперативно передаются в Военный комиссариат РС(Я) и Военную прокуратуру Якутского гарнизона. В штабе «Якутия с тобой!» общественники продолжают сбор и направление помощи в воинские части.

Об этом сегодня на брифинге сказал представитель Координационного центра республики, член Общественной палаты Якутии, руководитель регионального отделения ДОСААФ Сергей Соболев.

Представитель центра сообщил, что общественники Якутии занимаются вопросами добровольцев и военнослужащих, призванных по частичной мобилизации, непосредственно в зоне проведения СВО, воинских частях и полигонах Вооружённых Сил России.

«Так, Николай Гребенников и Вячеслав Литавин встретились с нашими призывниками в Хабаровском крае. Георгий Куркутов побывал у военнослужащих в Республике Бурятия. Мы своих людей не бросаем, вникаем в их нужды и помогаем, — сказал Сергей Соболев. — В сентябре я побывал на одном из военных полигонов в Ростовской области, где проходили подготовку мобилизованные из Якутии. Военнослужащие обеспечены всем необходимым, созданы нормальные бытовые условия. Сейчас из очередной командировки в зону СВО возвращается председатель Общественной палаты республики Николай Бугаев. Им доставлена помощь из Якутии бойцам отрядов «Боотур» и «Барс-2».

«Специально для мобилизованных и их семей в республике работает горячая линия 122. Через эту телефонную линию можно получить консультацию и поддержку», — добавил член Общественной палаты.

Завершая брифинг, Сергей Соболев отметил тесное взаимодействие Координационного центра с военной прокуратурой и другими органами военной юстиции по вопросам частичной мобилизации. Вместе с военными юристами решаются многие вопросы призыва граждан, на месте разруливаются различные ситуации, связанные с ошибочной мобилизацией.

Обратиться в координационный центр можно по телефону: 508-373 или по адресу: улица Курашова, 24, кабинет 401.

Оказать помощь мобилизованным можно ежедневно с 10:00 до 18:00 по адресу: Якутск, ул. Орджоникидзе, 10, вход с левого торца (со стороны Министерства сельского хозяйства).

С начала работы Координационного центра по вопросам мобилизации с 28 сентября по 12 октября поступило 355 обращений, адресованных в Военный Комиссариат Республики Саха (Якутия) и Военную Прокуратуру Якутского гарнизона.

На телефон горячей линии Координационного центра по номеру 508-373 поступило 305 звонков

В Координационном центре по адресу ул.Курашова 24, каб 401 психологическая поддержка оказана 145 гражданам

Юридическую консультацию адвокатов в Координационном центре по адресу ул.Курашова 24, каб. 401 получили 85 человек.

На телефон психологической службы на номер 319-109 поступило 28 обращений.

По-прежнему самые часто задаваемые вопросы, поступающие от родственников мобилизованных:

денежные выплаты семьям мобилизованных граждан;

получение отсрочки по состоянию здоровья;

отсрочка для студентов очной формы обучения;

отсрочка для многодетных отцов, имеющих более четырех детей;

бронирование по месту работы;

бронирование по возрасту мобилизуемых граждан.