Общественная палата Якутии поздравляет с Днем России

Уважаемые жители Республики Саха (Якутия)!

От имени Общественной палаты Республики Саха (Якутия) и от себя лично примите самые искренние поздравления с Днем России!

Этот праздник – праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех граждан нашей страны. Наша огромная страна уникальна, она обладает богатой историей. Каждый россиянин историей своих предков неотделим от многовековой истории страны, и эта неразрывная связь — наше бесценное достояние.

День России – еще один повод задуматься о настоящем и будущем нашего Отечества, о том, что мы сделали и что нам вместе еще предстоит сделать для его укрепления и развития страны.

Декларация о государственном суверенитете России появилась в непростое время, когда страна была в трудной ситуации и попала в прямую зависимость от стран Запада, когда национальные интересы продавались за горсть монет, проповедовались искаженные ценности. Наша Родина выдержала, прошла через многочисленные испытания и стала по-настоящему суверенной, независимой страной, которая имеет свой курс развития.

Общественная палата республики за эти годы стала площадкой для равноправного диалога между властью, бизнесом и обществом. Мы и впредь будем прилагать все усилия для гражданского диалога, для развития нашей Родины.

От всей души поздравляю всех жителей и гостей Республики Саха (Якутия) с Днем России! Желаю,чтoбы нaшa cтpaнa кpeплa, пpoцвeтaлa, paзвивaлacь и былa тaкoй жe мoгущecтвeннoй и вeликoй.

Пусть каждый новый день будет наполнен радостью и новыми возможностями. А ваши профессиональные и личные успехи умножат славу нашей страны и нашей республики!

С уважением,

председатель Общественной палаты Республики Саха (Якутия)

Николай Бугаев