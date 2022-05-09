Общественная палата Якутии поздравляет с Днем Победы

От имени Общественной палаты Республики Саха (Якутия) и от себя лично поздравляю якутян с самым главным праздником нашей страны — Днем Победы 9 Мая.

От 9 мая 1945 года нас отделяют 77 лет, но народную память истребить невозможно. Великая Отечественная война закончилась полной победой советского народа над гитлеровской Германией. Победа над фашистами, над немецкими захватчиками далась нелегкой ценой.

Из каждой семьи ушли защищать Родину отцы, деды, братья. Из Якутии в ряды Красной армии было призвано 62 091 человек, с фронта вернулась лишь половина, часть воинов пропала без вести. И это не все потери. В тылу погибли 60 тысяч человек, включая детей, от недоедания, голода, тяжелого нечеловеческого труда.

Сегодня наша страна вновь доказывает, что Россия непримирима к любым проявлениям фашизма и нацизма. Нам нелегко, но мы выстоим, защищая свои права, мы будем жить под мирным чистым небом!

С праздником вас, дорогие якутяне! С Днем Великой Победы!

С уважением, председатель Общественной палаты РС(Я) Николай Бугаев