Общественная палата Якутии поздравляет бизнес-сообщество

Общественная палата Республики Саха (Якутия) поздравляет представителей малого и среднего бизнеса с Днем российского предпринимательства

Этот праздник учреждён в 2007 году, чтобы подчеркнуть высокий статус и большую общественную значимость российского предпринимательства в развитии нашей республики и страны, подчеркнуть роль каждого, кто вкладывает силы, энергию, опыт в свое дело.

Во всех четырех составах Общественной палаты Республики Саха (Якутия), начиная с 2011 года, были представлены представители бизнес-сообщества. В нынешнем четвертом составе предприниматели составляют внушительную часть и представляют самые разные сферы: это и владельцы крупных компаний, и индивидуальные предприниматели, и самозанятые граждане, которые еще только начинают реализовывать свои бизнес-идеи.

Достаточно назвать предпринимателей, которые вошли в новый состав Общественной палаты РС(Я), их имена известны всем: Афанасий АЛЕКСЕЕВ – торговая сеть «Японец», член Ассоциации «Сделано в Якутии» Ольга ГРИГОРЬЕВА – компания «Камелек», Лариса ПАНЬКОВА – строительный бизнес, Наталья ХАРЕНКО – директор Центра поддержки предпринимательства РС(Я), заместитель генерального директора «Центра «Мой бизнес», автор учебников по предпринимательству для школьников и учащихся среднего профессионального образования, Альбина ЧЕРЕПАНОВА – директор Якутского фондового центра, Андрей КАЗДОБИН – золотодобывающая компания, Антон ЛОМАКИН – бизнес-клуб «Смарт-Биз», Татьяна СКРЯБИНА – директор крестьянского хозяйства в Хангаласском районе, Кюннэй БУСЛАЕВА и Надежда ЛЬВОВА – индивидуальные предприниматели, Егор ИННОКЕНТЬЕВ – директор «ИнГруп» и другие.

Сегодня в сфере малого и среднего бизнеса Якутии зарегистрировано более 100 тысяч человек. Малое и среднее предпринимательство является одним из ведущих векторов развития экономики республики, обеспечивая приток налоговых поступлений в бюджет региона, создавая новые рабочие места.

Несмотря на сложности экономики, предприятия малого и среднего бизнеса Республики Саха (Якутия) характеризуются большой динамичностью развития. В этом секторе растёт доля предприятий, занятых инновациями, развивающих наукоёмкие производства в таких отраслях, как информационные технологии, предоставление различных услуг, транспорт и связь.

Предприниматели, бизнесмены — это активный, социально ответственный слой нашего общества. Невозможно представить общественную жизнь без активного развития предпринимательского сообщества. Ваша инициативность, желание трудиться на благо родной Якутии, дорогие предприниматели, имеет большое значение для всех сограждан.