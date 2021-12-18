Общественная палата Якутии подвела итоги 10-летней деятельности

Подвел итоги пленарного заседания к 10-летию Общественной палаты РС(Я) новый руководитель Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я) Георгий МИХАЙЛОВ. Для Георгия Николаевича встреча с общественниками стала первым публичным мероприятием в должности, в которую он вступил за день до этого.

Для членов Общественной палаты и гостей данный факт стал символичным. Как сказал Георгий Николаевич в приветственном слове, еще в период его деятельности заместителем главы города Якутска он принимал самое непосредственное участие в создании Общественной палаты города Якутска и хорошо знаком с полномочиями, целями и задачами Общественной палаты. Он встречался с городскими общественниками, обсуждались серьезные вопросы, шли споры, искали и находили компромисс.

Отмечается, что за десять лет работы Общественная палата Якутии стала не просто институтом гражданского общества — сегодня она является одной из важнейших дискуссионных площадок, где объединяются усилия по взаимодействию власти и гражданского общества

— Благодаря вам власть получает сигнал, — подчеркнул Георгий Николаевич, — Мы понимаем чаяния наших жителей, проблемы, которые встают у них на пути. Ваша работа очень трудная и важная для нас. Мы должны сплотиться в одну команду. В первую очередь, чтобы провести в следующем году большой праздник — 100-летие образования нашей республики. Новый состав Палаты с новыми идеями должен сделать все возможное. Работа предстоит трудная, но мы должны этого достичь, чтобы по истечении срока ваших полномочий могли посмотреть друг другу в глаза и сказать: мы справились!

Георгий Михайлов вручил благодарность главы Якутии председателю комиссии по делам Арктики, северных территорий и КМНС Общественной палаты Якутии Августе Дмитриевне МАРФУСАЛОВОЙ и Александру Васильевичу САМОРЦЕВУ, руководителю Ленского поисково-спасательного отряда Службы спасения республики, члену комиссии по экологии и охране окружающей среды общественной палаты Якутии.

Председатель организации Николай БУГАЕВ сказал, что за десять лет работы Общественная палата Якутии стала не просто институтом гражданского общества — сегодня она является одной из важнейших дискуссионных площадок, где объединяются усилия по взаимодействию власти и гражданского общества.

— Создан авторитетный институт обеспечения интересов населения республики, защиты его прав и свобод при формировании и реализации государственной политики. Сегодняшняя юбилейная пленарная сессия, которая проходит два дня, внесла много предложений не со всех уголков не только республики, но и всей страны. Мы увидели хорошие примеры работы наших коллег, получили отзывы и предложения с районов. Отрадно, что члены Общественной палаты готовы работать и улучшать качество жизни республики, — сказал он.

Помимо итогов десятилетней деятельности Общественной палаты республики, в ходе пленарного заседания также подвели результаты двухдневных мероприятий, посвященные 10-летию. Так, 16 и 17 декабря прошли: