Общественная палата Якутии обсудила меры социальной поддержки приемных семей

Общественная палата РС(Я) по инициативе Международного детского фонда «Дети Саха-Азия» провела круглый стол на тему: «Поддержка приемных семей в Республике Саха (Якутия)» совместно с Министерством труда и социального развития РС(Я). Модератором выступила член Общественной палаты России, заместитель председателя Общественной палаты Якутии Лена Ефремова.

Мероприятие прошло в республиканском пресс-центре «Сахамедиа».

Общественность с большим воодушевлением восприняла объявленный Главой Республики Саха (Якутия) Год матери. Основной его посыл — поддержка материнства, семьи, развитие института приемных семей. Участниками круглого стола стали приемные семьи республики, органы опеки и попечительства, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, общественные организации муниципальных районов, благотворительный фонд «Солнечный город» города Новосибирска.

МДФ «Дети Саха-Азия» многие годы проводит слёт приемных семей республики. Ведется систематическая работа по поддержке приемных семей, организованы съемки видеопаспортов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Трогательные ролики размещаются в телепрограмме «Будем вместе», транслируемой на канале НВК «Саха». По итогам проведенных слетов выработаны рекомендации Государственному собранию (Ил Тумэн), Правительству Республики Саха (Якутия), органам исполнительной власти, муниципальным районам, общественным объединениям (2016, 2018, 2019 годы).

Круглый стол стал первым официальным мероприятием для вновь назначенного Уполномоченного по правам ребенка в Республике Саха (Якутия) Туйаары Васильевой. Лена Павловна Ефремова тепло поздравила Туйаару Валерьевну с началом деятельности в должности детского омбудсмена и пожелала успехов в непростом деле защиты прав ребенка.

С основным докладом на круглом столе выступила министр труда и социального развития Елена Волкова. После обменялись мнениями участники: руководитель благотворительного фонда «Солнечный город» Анна Зотова (город Новосибирск), исполнительный директор МДФ «Дети Саха-Азия» Ольга Андросова, приемная мама из села Эйик Оленекского эвенкийского национального района Татьяна Петрова, приемная мама из села Октемцы Хангаласского района Светлана Ксенофонтова, приемные родители из села Абага Амгинского района Анастасия и Николай Кайдаловы, приемная мама, член комиссии по социальной политике, демографии, защите семьи и детства Общественной палаты РС(Я) Светлана Тарабукина, начальник отдела опеки и попечительства Нюрбинского района Валентина Халанникова, заместитель председателя региональной общественной организации по объединению многодетных семей «Большая семья РС(Я)» Туйаара Васильева.

По итогам круглого стола «Поддержка приемных семей в Республике Саха (Якутия)» выработан проект рекомендаций.

РЕКОМЕНДУЕМ:

Государственному собранию Ил Тумэн Республики Саха (Якутия):

Рассмотреть вопрос о внесении в качестве законодательной инициативы проекта закона Республики Саха (Якутия) о внесении изменений в закон Республики Саха (Якутия) от 19 июня 2019 года 2162-З №235-VI «О статусе многодетной семьи в Республике Саха (Якутия)» в части приравнивания приемной семьи к многодетной семье.

Министерству труда и социального развития Республики Саха (Якутия):

Рассмотреть вопрос о разработке закона о приемных семьях Республики Саха (Якутия), который включал бы в себя, в том числе:

— компенсацию приемным родителям затраты на оплату проезда ребенка от места его нахождения до места проживания приемной семьи при первичном устройстве его в замещающую семью;

— оздоровительные мероприятия по санаторно-курортному лечению, реабилитации приемных детей в летнее время;

— по выплатам каждому приемному родителю (матери и отцу);

— на предоставление скидок на оплату коммунальных услуг в размере 30%;

— выделение денежных средств на обеспечение медикаментами и диспансеризацию;

— на предоставление льгот на проезд в городском и муниципальном транспорте;

— оплату сопровождения приемных детей на санаторно-курортное лечение и оздоровление по Российской Федерации и др.

Предусмотреть работу по координации приемных семей республики, создании ресурсной площадки по поддержке приемных семей, оказанию методической помощи.

Предусмотреть конкурс среди приемных семей с целью выявления лучших практик воспитания.

Изучить опыт благотворительного фонда «Солнечный город» города Новосибирска по работе с приемными семьями, определить координатора в регионе.

Правительству Республики Саха (Якутия):

В целях обеспечения надлежащей защиты и восстановления прав несовершеннолетних, подвергшихся жестокому обращению в семье, осуществлять дальнейшую деятельность Мобильной кризисной службы по оказанию комплексной помощи несовершеннолетним.

Проанализировать эффективность реализации Государственной программы «Профилактика правонарушений в Республике Саха (Якутия) на 2018-2022 годы» в части профилактики преступности несовершеннолетних, т.к основными причинами совершения преступлений несовершеннолетних является снижение ответственности родителей, неблагополучие психологического климата в семьях, отчуждение родителей от обязанностей по воспитанию детей, пьянство, конфликтность, жестокость, что также является причиной социального сиротства.

Предусмотреть в телекоммуникационных сетях проведение программ и каналов, печатных изданиях поддержки позитивного имиджа семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пропаганды семейных форм устройства и приемных семей.

Главам муниципальных образований:

Рассмотреть вопрос о включении в муниципальные программы предоставление мер поддержки жителям при создании приемной семьи.

Решить вопрос бесплатного (льготного) питания детей из приемных семей.

Рассмотреть вопрос о создании служб по сопровождению замещающих семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации для оказания своевременной помощи (психолого-педагогической, юридической, социальной) в целях предотвращения социального и вторичного сиротства.

Проводить на муниципальном уровне комплексных мероприятий по профилактике вторичного и социального сиротства.

Ассоциации приемных семей Республики Саха (Якутия):

Вести систематическую работу по информированию населения о проводимой работе, оказывать содействие распространению института приемных семей в регионе.